Deslizamiento de Tierra Derrumbó Carretera de Puebla y Dejó a Familias Incomunicadas

Un enorme deslizamiento de tierra dejó incomunicadas a varias familias en bienvenido, cabecera del municipio de Hermenegildo Galeana, en la Sierra Norte de Puebla.

Imágenes muestran la magnitud del derrumbe: parte del cerro cedió y junto con la tierra, el concreto del camino principal se vino abajo, impidiendo el paso de vehículos.

Ante esta situación, los pobladores piden la intervención urgente de las autoridades estatales para habilitar un paso y comenzar los trabajos de reparación.

Advierten que el daño en esta vía los mantiene prácticamente aislados y complica los traslados hacia otras comunidades de la región.

Al respecto el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Infraestructura envió maquinaria para restablecer los caminos ante la contingencia reportada.

Autoridades estatales laboran en apoyo a la población, de manera coordinada con la secretaría de infraestructura, comunicaciones y transportes, Protección Civil y la Secretaría de Gobernación.

Con información de N+

JAPR