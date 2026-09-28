Accidentes

Deslizamiento de Tierra Derrumbó Carretera de Puebla y Dejó a Familias Incomunicadas

Parte del cerro cedió y el peso de la tierra colapsó el camino principal al municipio de Hermenegildo Galeana

Pobladores piden la intervención urgente de las autoridades estatales.Pobladores piden la intervención urgente de las autoridades estatales. Foto: Sicom Noticias

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Un deslizamiento de tierra en Puebla ha dejado incomunicadas a familias en Hermenegildo Galeana.

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