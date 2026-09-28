Fuga de Gas Provoca Alerta en Centro Médico de Toluca; Evacúan a Mil Personas del Hospital

Casi mil personas tuvieron que ser evacuadas del Centro Médico "Adolfo López Mateos", debido a una fuga de gas; personal de emergencia labora en la zona.

De acuerdo con las autoridades, el incidente fue detectado en el quinto piso del hospital, donde un tanque de 300 kilos cargado a su máxima capacidad comenzó a presentar la salida descontrolada del combustible.

Por esta razón, se realizó la evacuación de 980 personas con la finalidad de procurar su seguridad, así lo confirmó el Ayuntamiento de Toluca.

"Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas", indicó en sus redes sociales.

En tanto, el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México (ISSEMYM), no ha emitido detalles de lo ocurrido.

El personal de Protección Civil del Edomex labora en la zona para corroborar que la situación quedó completamente controlada y es posible regresar a las instalaciones.

Debido a la movilización de unidades de emergencia, como ambulancias y camiones de Bomberos, las personas que esperaban atención y familiares de pacientes, se sintieron confundidas y con miedo, ya que no sabían con exactitud cuál era la magnitud de la fuga de gas en el Centro Médico de Toluca.

Foto: Especial

A través de redes sociales circularon imágenes donde se observa el momento exacto del desalojo, así como el resguardo a cargo de Policías Municipales y Estatales.

EPP