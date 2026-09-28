Accidentes

Fuga de Gas Provoca Alerta en Centro Médico de Toluca; Evacúan a Mil Personas del Hospital

La emergencia es por un tanque de 300 kilos ubicado en el quinto piso del inmueble; se activó protocolo de emergencia

El personal y los pacientes del hospital tuvieron que salir de emergenciaFoto: Especial
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Edomex: Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos Fue Evacuado Hoy por Fuga de Gas | N+