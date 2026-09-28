Mueren Dos Jugadores de Futbol Amateur por Accidente en Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Dos jóvenes perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas tras un accidente registrado la madrugada de este lunes en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 00+100 y provocó movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como de otras corporaciones arribaron para atender a los lesionados sin embargo en el lugar confirmaron el fallecimiento de dos personas.

Las víctimas fueron identificadas como Ignacio Moreno Fernández, mejor conocido como 'Nacho Porte' de 28 años, y Carlos Alfonso Ramírez de 26, quienes se desempeñaban como futbolistas amateur en equipos de Puebla y Tlaxcala.

Las víctimas eran jugadores de futbol amateur. Foto: Pulso Poblano

El choque ocurrió aproximadamente a las 00:30 horas, cerca del kilómetro 1, donde un automóvil Ford Focus y un tráiler Freightliner tipo plataforma estuvieron chocaron entre sí.

En el automóvil también viajaba una joven de 21 años, quien resultó gravemente lesionada y fue trasladada a un hospital de Tehuacán para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) abanderaron el lugar, mientras realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas.

La autopista Cuacnopalan-Oaxaca es una de las vialidades federales con más accidentes registrados en el año.

Con información de N+

JAPR