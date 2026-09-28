Accidentes

Mueren Dos Jugadores de Futbol Amateur por Accidente en Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Ignacio Moreno y Carlos Alfonso Ramírez viajaban en un automóvil compacto cuando se impactaron contra un tráiler en la autopista

Una joven que viajaba con los jugadores sobrevivió al choque.Una joven que viajaba con los jugadores sobrevivió al choque. Foto: Guardia Nacional

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Ignacio Moreno y Carlos Alfonso Ramírez, futbolistas amateur, fallecen en un accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

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