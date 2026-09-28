Ataque Armado Frente a Funeraria Deja a 2 Hombres Sin Vida en Ciudad Obregón

Un ataque armado registrado la noche del domingo frente a la Funeraria Mission, en el centro de Ciudad Obregón, dejó a dos hombres sin vida, uno de ellos en el lugar de la agresión y el segundo cuando recibía atención médica en un hospital.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas po la calle Colima, entre Hidalgo y Allende, donde las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Ford blanca de doble cabina.



De acuerdo con las primeras versiones, eran perseguidas por los ocupantes de dos vehículos tipo pick up, de los cuales descendieron sujetos armados que abrieron fuego contra las personas.



Uno de los fallecidos fue identificado extraoficialmente como “El Chicho”, de entre 30 y 35 años, quien presuntamente era propietario de una empacadora de carnes frías.



El segundo hombre, identificado como Carlos “N”, de alrededor de 37 años, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital, donde minutos después se confirmó su muerte.



Las investigaciones quedaron a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.