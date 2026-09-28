Seguridad

Ataque Armado Frente a Funeraria Deja a 2 Hombres Sin Vida en Ciudad Obregón

Uno de los agredidos murió en el lugar mientras que el segundo sujeto perdió la vida cuando recibía atención médica en un hospital

Ataque Armado Frente a Funeraria Deja a 2 Hombres Sin Vida en Ciudad ObregónAtaque Armado Frente a Funeraria Deja a 2 Hombres Sin Vida en Ciudad Obregón. Foto: Archivo N+

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