Dos elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) resultaron lesionados luego de que una camioneta se impactara un filtro de seguridad ubicado sobre el periférico Raúl López Sánchez en Torreón.

El percance ocurrió la madrugada del domingo, a la entrada del puente Solidaridad, cuando el conductor, que circulaba a exceso de velocidad rumbo a Gómez Palacio, perdió el control tras pasar la Puerta Amarilla y se estrelló contra un toldo y unas mesas del retén

La estructura metálica colapsó y golpeó a los oficiales, quienes fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja y trasladados a un hospital, donde se reportan fuera de peligro.

Se informó que el conductor dio negativo en la prueba de alcoholímetro y quedó a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades