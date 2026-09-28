Accidentes

Camioneta Choca Contra Filtro de Seguridad en Torreón, Coahuila

El conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y provocó el accidente

Camioneta Choca Contra Filtro de Seguridad en Torreón, CoahuilaDos elementos de la Policía de Acción y Reacción resultaron lesionados tras el accidente. Foto: Seguridad Pública

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+