Después de atender un reporte de violencia familiar un oficial de Seguridad Pública de Piedras Negras identificado como Antonio 'N', fue lesionado con un arma blanca, en hechos registrados sobre la calle Ernesto Vela del Campo en el fraccionamiento Praderas.

Dentro de los primeros informes, trascendió que los elementos policiacos atendían la situación donde un hombre, los agredió, logrando lesionar con una navaja uno de los elementos en el brazo izquierdo.

El elementos fue atendido por paramédicos de Bomberos quienes lo trasladaron a la clínica del ISSSTE para que recibiera atención médica y descartar alguna lesión de gravedad.

Ahora, el detenido identificado como Óscar 'N' de 30 años, enfrenta cargos tanto de violencia familiar como lesiones, mismo quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica durante las próximas horas.