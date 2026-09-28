Seguridad

Policía Resulta Lesionado al Ser Atacado con Navaja en Piedras Negras, Coahuila

El oficial, identificado como Antonio 'N' fue agredido mientras atendía un reporte de violencia familiar

Policía Resulta Lesionado al Ser Atacado con Navaja en Piedras Negras, CoahuilaEl oficial fue trasladado a una clínica del ISSSTE para recibir atención médica especializada. Foto: N+

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