Seguridad

Un Muerto y 8 Detenidos tras Riña Durante Jaripeo en Cerro de San Pedro,SLP

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a la localidad de La Zapatilla para atender una pelea en la que participaron decenas de personas

Riña en Jaripeo Deja un Muerto y 8 Detenidos en San Luis PotosíRiña en Jaripeo Deja un Muerto y 8 Detenidos en San Luis Potosí. Foto: SSP SLP

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Durante el operativo fueron aseguradas armas y una camioneta, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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