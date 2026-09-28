Un Muerto y 8 Detenidos tras Riña Durante Jaripeo en Cerro de San Pedro,SLP

Una persona murió durante una pelea registrada la noche del domingo en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, durante un jaripeo. Además, ocho personas fueron detenidas por estos hechos.

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández, informó que elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para atender el reporte de una riña en la que estuvieron involucradas decenas de personas.

Durante la pelea, habitantes de la localidad de La Zapatilla incendiaron una patrulla de la Policía Municipal.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas y posteriormente otras cuatro. A los detenidos se les aseguraron armas y una camioneta.

Las ocho personas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.