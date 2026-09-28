Bélgica vs Francia: Sin Mbappé, los Galos Suman su Segundo Triunfo en Nations League

Sin Kylian Mbappé, que se lastimó la rodilla en la jornada 1, Francia visitó a Bélgica en la fecha 2 de la Nations League 2026. Ante los Diablos Rojos, los galos tenían que demostrar que no dependen de su estrella para trascender.

En partido del Grupo A en el que estaba en juego el liderato, belgas y franceses midieron fuerzas luego de que ambos ganaron en la primera jornada. Los galos pasaron apuros para superar 1-0 a Turquía, mientras que los belgas fueron contundentes y le ganaron 2-0 a Italia.

En el estadio Rey Balduino, ubicado en Bruselas, el partido Bélgica vs Francia resultó muy peleado de principio a fin, sobre todo en la media cancha. Los franceses arrancaron mejor, con Bradley Barcelona y Desiré Doué atacando por los extremos y con Esteban Lepaul sustituyendo a Mbappé como centro delantero.

Los belgas apostaron por Diego Moreira, Mika Godts y Charles De Ketelaere al ataquen, mientras que Romelu Lukaku se quedaba en la banca. Su orquestador era el veterano Kevin De Bruyne.

La primera mitad fue para los franceses, que tuvieron más tiempo la pelota y además impusieron su ritmo, sólo que les faltó contundencia frente al arco enemigo. Los belgas apelaron al orden defensivo y al equilibrio.

Al medio tiempo el duelo estaba parejo y sin goles, pero se anticipaban mayores emociones para la parte complementaria. En el rostro de Zinedine Zidane, entrenador de Francia, se notaba la inconformidad por la falta de pegada de su equipo.

Ya en la segunda parte, los galos tuvieron dos grandes aproximaciones. Primero fue Lucas Da Cunha quien mandó un disparo potente que se estrelló en la base del poste. Luego, el delantero Desiré Doue mandó tiro que alcanzó a ser desviado por el portero belga cuando ya se cantaba el gol.

Mark van Bommel, estratega belga, hizo ajustes a partir de los 63 minutos: refrescó el ataque, con la inclusión de Dodi Lukebakio y Hans Vanaken. El equipo empezó a ser más incisivo frente al área visitante y tuvo algunas aproximaciones, aunque le faltaba calma en el momento decisivo.

Cuando mejor jugaban los Diablos Rojos, en la recta final del encuentro, recibieron un duro golpe. Estaban tan concentrados al ataque que los franceses los agarraron mal parados y les aplicaron un contragolpe letal.

Michel Olise, quien entró de cambio, hizo el 1-0 a los 88 minutos: Se lo fabricó solo, porque arrancó desde antes de la media cancha y se fue a toda velocidad hacia el área, burló a un par de zagueros y luego mandó un disparo rasante, colocado, que entró pegado al poste, sin que el guardameta Senne Lammens pudiera atajarlo.

Aunque los belgas intentaron reaccionar, no les alcanzó el tiempo para marcar el tanto del empate. Así que Francia se quedó con los 3 puntos y es líder del Grupo A de la Nations League luego de dos fechas, gracias a que llegó a 6 unidades luego de dos victorias por la mínima diferencia.

Con información de N+