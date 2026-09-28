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Bélgica vs Francia: Sin Mbappé, los Galos Suman su Segundo Triunfo en Nations League

Gracias a un golazo de Michael Olise, los franceses se quedaron con los tres puntos y son líderes del Grupo A

El belga Charles De Ketelaere disputa un balón con los zagueros franceses Jeremy Jacquet y Andy Diouf.El belga Charles De Ketelaere disputa un balón con los zagueros franceses Jeremy Jacquet y Andy Diouf. Foto: Reuters

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