Gran Premio de México: Checo Pérez y Cadillac Preparan Show Run en la CDMX

Luego de haberse ausentado de la parrilla de salida en la temporada 2025 de la Fórmula 1, Sergio Pérez regresó al Gran Circo como parte de la escudería Cadillac. Su retorno a la máxima categoría del automovilismo, sin embargo, no ha sido nada sencillo ya que a diferencia de lo que vivió en su última etapa con Red Bull, en donde peleaba por los primeros lugares cada fin de semana, en Cadillac ni siquiera ha podido sumar puntos.

Aún así, la expectativa que hay alrededor de su presencia en el Gran Premio de México 2026 es muy alta por parte de la afición mexicana, la cual podría tener a su piloto favorito aún más cerca de lo normal. De acuerdo con información de TUDN, la escudería Cadillac estaría organizando una exhibición para que el tapatío corra en las calles de la capital.

De acuerdo con la reportera María Fernanda Mora de TUDN, el Show Run de Sergio Checo Pérez sería el miércoles 28 de octubre en las calles de la Ciudad de México. "La sede del evento será el Paseo de la Reforma, avenida emblemática de la CDMX, con una ruta que puede comprender desde la glorierta de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia", informó TUDN en su portal web en donde también se detalla que el horario puede oscilar entre las 9:00 horas y las 11:00 horas.

Esta no sería la primera vez que 'Checo' Pérez se suba a un monoplaza de la Fórmula 1 para correr en la Ciudad de México. En 2021, el Show Run de Red Bull (escudería a la que pertenecía en ese entonces el mexicano) se llevó a cabo en Paseo de la Reforma durante la mañana del miércoles 3 de noviembre, cuatro días antes de la carrera de ese año. Aquel evento reunió alrededor de 130 mil personas.