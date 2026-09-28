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Gran Premio de México: Checo Pérez y Cadillac Preparan Show Run en la CDMX

La exhibición formaría parte de las actividades del GP de México, carrera que no contó con el mexicano en 2025

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Fórmula 1Foto: Reuters

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