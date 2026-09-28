Vozinha, Portero Revelación del Mundial, Sufre por la Fama: 'Ya No Tengo Privacidad'

El Mundial 2026 nos dejó grandes revelaciones y nuevas estrellas en el futbol internacional. Uno de los jugadores que más llamaron la atención durante la Copa del Mundo fue el arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, quien lideró al combinado africano hasta los dieciseisavos de final en lo que fue su primera participación en el certamen.

En un inicio se esperaba que Cabo Verde ni siquiera superara la fase de grupos, pues compartía el sector H con España, Uruguay y Arabia Saudita, tres equipos que en el papel eran superiores. Sin embargo, con Vozinha como líder dentro y fuera de la cancha, el equipo caboverdiano sorprendió al mundo entero al conseguir tres empates y clasificarse a la ronda de eliminación directa solo por detrás del cuadro español.

Ya en los dieciseisavos, Cabo Verde se midió ante la entonces campeona mundial Argentina en un partido que se definió en tiempos extra. Cabo Verde perdió aquel compromiso, pero se ganó el cariño del planeta futbolístico y Vozinha incluso fue reconocido como parte del once ideal del torneo.

"Elegiría mi vida antes de la fama": Vozinha

Luego de su participación en la Copa del Mundo de 2026, Vozinha se volvió una figura de talla internacional y, a sus 40 años de edad, firmó un nuevo contrato profesional para llegar a Colo Colo, el club más importante de Chile. Ahí, la vida del portero ha cambiado drásticamente pues reveló en una entrevista con The Observer que ha perdido su paz y su tranquilidad.

"Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes", reconoció el arquero. "Siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto", contó en la entrevista.

En ese sentido, Vozinha reflexionó sobre la fama que alcanzó durante el Mundial cuando sus seguidores en Instagram pasaron de 56 mil a poco más de 28 millones que posee actualmente y aseguró que extraña su vida anterior. "Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad". "Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes", afirmó Vozinha que a su vez reconoció que no todo es negativo, pues su reconocimiento internacional ha ayudado a poner los ojos sobre Cabo Verde.

"Es agradable sentirse como una especie de embajador, pero quiero dejar claro que lo que logramos fue un esfuerzo colectivo", explicó el capitán del cuadro caboverdiano. "Hicimos historia y lo mejor sería poder aprovechar ese impulso para desarrollar nuestro país y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente", puntualizó.