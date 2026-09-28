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Vozinha, Portero Revelación del Mundial, Sufre por la Fama: 'Ya No Tengo Privacidad'

El guardameta lideró a la selección de Cabo Verde hasta los Dieciseisavos de Final, convirtiéndose en una de las grandes estrellas de la Copa del Mundo

Vozinha, portero de la selección de Cabo VerdeFoto: Reuters

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