Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Ya Se Siente en Baja California Sur; Mar Inunda Puerto San Carlos en Comondú

Los efectos del poderoso ciclón están afectando la zona donde podría impactar en tierra en las próximas horas

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Mar Inunda Calles de Puerto San Carlos: Familias Suben a Azoteas ante Llegada del Huracán Polo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Alerta en Baja California Sur! Huracán Polo, categoría 3, se acerca con vientos de 185 km/h. Puerto San Carlos ya sufre inundaciones. Conagua prevé impacto inminente. Infórmate.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+