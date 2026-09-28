Huracán Polo Ya Se Siente en Baja California Sur; Mar Inunda Puerto San Carlos en Comondú

Las primeras ráfagas de viento del huracán Polo, de categoría 3, se sintieron con fuerza en Baja California Sur. En Puerto San Carlos, municipio de Comondú, la situación comenzó a complicarse horas antes de que el ciclón toque tierra en la entidad.

A las 12:00 horas de hoy, el huracán Polo se localizó a 125 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h), rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h, detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Uno de los bordos de contención se rompió y el agua del mar comenzó a ingresar a las colonias de Puerto San Carlos, lo que obligó a las familias a buscar refugio en las partes altas de sus viviendas.

Algunos habitantes optaron por abandonar Puerto San Carlos ante el riesgo que representa el avance del agua y la intensidad de los vientos.

En la zona ya se encuentran elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes permanecen atentos a la evolución de las condiciones y a las necesidades de la población.

El huracán Polo aún no toca tierra y de acuerdo con las previsiones de la Conagua, impactará dos veces en territorio mexicano. Luego de Baja California Sur, el ciclón seguirá su trayectoria rumbo a Sonora.

Con información de N+.

RMT