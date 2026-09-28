Olas del Tamaño de una Casa de 3 Niveles Azotarán BCS por Huracán Polo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que este lunes se registrarán olas de gran tamaño y lluvias torrenciales en dos estados del país debido al avance del huracán Polo, que ya se enfila a las costas de Baja California Sur.

En su reporte más reciente, informó que el centro del ciclón se ubicó a las 12:00 horas a solo 125 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 km al sur-suroeste de Santa Rosalía, ambos puntos en BCS.

El huracán —categoría 3 en la escala Saffir-Simpson— se desplaza hacia el noreste a 17 km/h, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h.

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Debido a su circulación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua previó lluvias de diversa intensidad en varios estados:

Lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros): Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur).

Lluvias intensas (de 75 a 150 mm): Sonora (centro).

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm): Sinaloa (norte) y Chihuahua (norte y oeste).

Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm): Baja California (centro y sur).

Adicionalmente, alertó sobre oleaje de 8 a 10 metros de altura en BCS, lo que significa un tamaño semejante a un inmueble de tres pisos, así como de 2 a 4 m en la costa sur de Sonora.

También previó marea de tormenta de 1.5 a 2.5 m en costas del centro de Baja California Sur, y vientos sostenidos de 170 a 190 km/h con rachas de 220 a 240 km/h en BCS; y de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Sonora (costa y sur).

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De acuerdo con la Conagua, las lluvias generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Por ello, llamó a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Y es que según las previsiones, durante la tarde o noche de hoy, el centro de Polo impactará en la porción central de Baja California Sur.

Por su distancia actual, se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, en BCS; desde Loreto hasta San Juan Bautista, y desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, Sonora.

Así como zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, Baja California Sur, desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

SPB