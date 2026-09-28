Pronóstico del tiempo

Olas del Tamaño de una Casa de 3 Niveles Azotarán BCS por Huracán Polo

La Comisión Nacional del Agua advierte también sobre lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y marea de tormenta

Olas rompen en Loreto mientras el huracán Polo se acerca a Baja California Sur. Foto: ReutersOlas rompen en Loreto mientras el huracán Polo se acerca a Baja California Sur. Foto: Reuters

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