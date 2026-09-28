¿Cuándo Vuelve a Jugar la Selección? Fecha y Hora del Partido México vs Perú

La Selección Mexicana empezó un nuevo ciclo mundialista, esta vez con miras al 2030. Luego de haber tenido una participación ilusionante en la pasada Copa del Mundo, el cuadro tricolor cambió de entrenador y ahora es Rafael Márquez quien dirige a la escuadra nacional.

El nuevo estratega del Tricolor ya tuvo su primera prueba al frente del equipo, pues el pasado sábado se enfrentó a Colombia en un partido amistoso que finalizó 1-1. Aquel encuentro estuvo marcado, además de por el debut de Rafa Márquez, por la enorme actuación de Gilberto Mora quien anotó el gol del empate. Ese tanto fue el primero de su carrera como jugador de la selección nacional y lo convirtió en el jugador más joven de la historia en anotar con la camiseta de México.

Ahora el equipo mexicano tendrá su segunda prueba bajo el mando de Rafa Márquez. México se verá las caras con Perú en el segundo amistoso de la Fecha FIFA. Aquí te dejamos todos la fecha y el horario para que no te pierdas ese compromiso.

Fecha y horario para el partido amistoso México vs Perú

El partido México vs Perú marcará la segunda prueba de Márquez al frente del Tri y podría significar su primer triunfo como seleccionador nacional. El equipo mexicano tuvo buenos minutos ante Colombia, una de las potencias más importantes de Sudamérica y, en el papel, Perú luce como un rival inferior.

Además, el combinado peruano fue goleado hace unos días cuando se enfrentó a Estados Unidos en un partido que finalizó 4-1.

El compromiso México vs Perú se llevará a cabo este martes 29 de septiembre en el Red Bull Arena de New Jersey, en Estados Unidos. El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).