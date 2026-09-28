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¿Cuándo Vuelve a Jugar la Selección? Fecha y Hora del Partido México vs Perú

Rafa Márquez dirigirá su segundo partido al frente del conjunto nacional luego de haber empatado ante Colombia

Jugadores de la Selección MexicanaFoto: X (@miseleccionmx)

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