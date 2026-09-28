Internacional

Sugiere Fiscalía del Distrito Sur de NY 92 Meses de Prisión contra Operador de Los Chapitos

El mexicano aceptó su culpabilidad el 21 de enero de este año por un delito menor incluido en el segundo cargo

Sugiere Fiscalía del Distrito Sur de NY 92 Meses de Prisión a Operador de Los ChapitosFoto: DEA

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