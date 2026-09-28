Sugiere Fiscalía del Distrito Sur de NY 92 Meses de Prisión contra Operador de Los Chapitos

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York sugirió una pena de 92 meses de prisión contra Carlos Omar Félix Gutiérrez, traficante de fentanilo de "Los Chapitos", quien se declaró culpable en el mismo proceso judicial en que fue acusado Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

La autoridad emitió la recomendación a la jueza Katherine Polk Failla este lunes, justo en la víspera de la audiencia de sentencia del operador del Cártel de Sinaloa en el Tribunal de Manhattan. Además, en el documento revisado por este medio, se detalla cómo fue que el imputado acudió a la Ciudad de México para negociar con una fuente anónima de la DEA los envíos del opioide sintético y otras drogas a Estados Unidos.

Los fiscales argumentaron que los 7 años y 8 meses de cárcel son suficientes para Félix Gutiérrez, pues sería la misma condena impuesta a su coacusado, Silvano Francisco Mariano, "El Rayo", quien fuera secretario de Joaquín "El Chapo" Guzmán. "El Rayo" fue condenado en agosto pasado en el mismo caso y se ordenó, tras su consentimiento, que sea deportado a México cuando cumpla su castigo, después del 26 de septiembre de 2029.

El caso del traficante de Los Chapitos está incluido en el expediente 1:23-cr-00180, el mismo que implica a Rocha Moya y a nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses más, entre ellos el senador Enrique Inzunza. Pero el operador de narcolaboratorios fue acusado por el Departamento de Justicia en 2023 y, los políticos, a finales de abril pasado.

Félix Gutiérrez es parte de una lista inicial de 23 acusados, de los cuales, ocho han sido detenidos y están bajo custodia de Estados Unidos; cuatro fueron asesinados en México desde que se presentaron los cargos en su contra; y 11 permanecen prófugos, incluidos los líderes de "Los Chapitos". El expediente 1:23-cr-00180 fue abierto contra más de 30 miembros y socios de la facción de los hijos de "El Chapo" Guzmán, incluyendo dirigentes, operadores y otros que presuntamente han apoyado a esta rama del Cártel de Sinaloa.

Según el documento revelado este lunes, Félix Gutiérrez reconoció la gravedad de sus delitos, pero pidió la pena mínima obligatoria de 5 años de cárcel, argumentando difíciles circunstancias personales y buen comportamiento desde que fue detenido, hace tres años.

La recomendación de la Oficina de Libertad Condicional fue que se castigara al acusado con 84 meses tras las rejas, pero la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York consideró que el procesado no tiene el rango de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano, Alfredo Guzmán Salazar, jefes de "Los Chapitos", acusados de empresa criminal continua, cuya pena máxima es la cadena perpetua.

No obstante, tampoco significa que fuera operador de bajo nivel, pues ocupaba un rol relevante en la producción y distribución de fentanilo en cantidades mayoristas; incluso, estaba dispuesto a intercambiar la droga por armas para el Cártel de Sinaloa. Si bien no era un mensajero, su nivel estaba a la par de "El Rayo", con quien "trabajó más estrechamente". Según una tabla de los fiscales, ambos sujetos están en un grupo de rango medio.

"No solo ayudó a producir el fentanilo, sino que la investigación de la DEA reveló que también participó personalmente en su venta", apuntó la carta formal enviada vía electrónica este lunes.

"Las operaciones destructivas y de gran alcance del Cártel (de Sinaloa) para el tráfico de drogas no podrían existir sin la asistencia activa de personas como el acusado, quien es considerablemente más culpable que cualquier vendedor callejero, mensajero o intermediario, ya que era responsable tanto de la producción como de la venta de un veneno que ha inundado los Estados Unidos y contribuido al deterioro de comunidades en México que hasta el día de hoy son aterrorizadas por el cártel y sus sicarios", añadió la Fiscalía.

Félix Gutiérrez, apuntó la autoridad, era operador de narcolaboratorios, donde se procesaban precursores químicos procedentes de China para fabricar fentanilo, el opioide responsable de cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Esos sitios clandestinos son la "columna vertebral" del Cártel de Sinaloa, se indicó.

"Sería justo describir los laboratorios como el epicentro de la miseria y devastación provocadas por el imperio de drogas del cártel. La sentencia del acusado debe ser acorde con su papel en esa empresa, como una de las personas de las que dependía el cártel para producir su peligroso producto", añadió la Fiscalía.

De ahí que los 92 meses de prisión serían condena suficiente, "pero no mayor de lo necesario", para cumplir con los objetivos de imposición de la pena, a decir de los fiscales. Esto, adicional a cuatro años de libertad supervisada.

La negociación que fue una trampa

Carlos Omar Félix Gutiérrez y Silvano Francisco Mariano estaban a cargo de laboratorios para la fabricación e importación de fentanilo, según la acusación en Nueva York. Los dos cayeron en la trampa de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Los operadores de Los Chapitos vendieron el opioide sintético a fuentes confidenciales de la agencia y discutieron cambiar la droga por armas automáticas, en negociaciones que mantuvieron durante cuatro meses.

El 6 de octubre de 2022, la fuente de la DEA identificada como "CS-1", se reunió con Felix Gutiérrez en México para hablar sobre la compra de narcóticos. El encuentro fue grabado. El traficante aseguró que podía vender fentanilo, cocaína y metanfetamina y contaba con una ruta para hacer llegar la droga a cualquier parte de Estados Unidos. Detalló los precios por enviar el opioide a ciudades como Nueva York y dijo que su socio, "El Rayo", tenía contacto con el narco en Sinaloa, por lo que organizaría un encuentro. La fuente de la DEA dijo al traficante que podía venderle armas, algo que le pareció atractivo y dijo que lo comentaría a su compañero.

Cuatro días después, según el relato de los fiscales, "CS-1" llamó a Félix Gutiérrez, a quien le preguntó sobre el precio de un kilo de fentanilo en San Diego, California. Discutieron la cita en México y que los traficantes llevaran una muestra del producto. Esa comunicación igual fue grabada. El mismo 10 de octubre de 2022, Félix Gutiérrez envió un mensaje de texto al presunto comprador y le informó que 1 kg del opioide en Nueva York era de 25 mil dólares y podían enviar la misma cantidad a San Diego por 11 mil 500 dólares. También aceptó que la próxima reunión fuera en la Ciudad de México, para seguir con el trato.

Pasaron tres semanas y media para aquella cita. El 3 de noviembre, "El Rayo" y Félix Gutiérrez se reunieron con "CS-1" en la capital del país. Ahí reiteraron los productos que podían ofrecer y recordaron la posibilidad de adquirir el armamento.

"Francisco Mariano le dijo a CS-1 que se pondría en contacto con un coconspirador al que otros miembros de la conspiración habían encargado conseguir armas de fuego adicionales, pero concluyó que las oportunidades encontradas por el coconspirador eran demasiado costosas", se indica.

Posteriormente, el 17 de enero de 2023, los operadores de "Los Chapitos" coordinaron la entrega de 1 kg de fentanilo en San Diego, cuyo costo de 11 mil 500 dólares fue cubierto por la DEA. La droga fue decomisada.

Para febrero de 2023, la fuente de la agencia antidrogas envió vía electrónica un comprobante de transferencia bancaria a "El Rayo" por 925 dólares, como pago parcial por las drogas. El integrante del Cártel de Sinaloa confirmó que había recibido el monto y lo retiraría en efectivo.

Carlos Omar Félix Gutiérrez y Silvano Francisco Mariano fueron detenidos el 16 de marzo de 2023 en Bogotá, Colombia, cuando descendían de un vuelo comercial procedente de México. Agentes de la Dirección Colombiana de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN) cumplimentaron la orden de detención provisional por cargos que fueron presentados el 4 de abril en el Distrito Sur de Nueva York.

Aquella vez, se estimó que Félix Gutiérrez podría alcanzar prisión de por vida o 40 años de prisión como pena mínima, pues se le acusó de seis cargos, incluidos lavado de dinero, portación de armas y tráfico de fentanilo.

Aunque se declaró no culpable en su audiencia inicial, el mexicano aceptó su culpabilidad el 21 de enero de este año por un delito menor incluido en el segundo cargo: conspiración para importar al menos 40 gramos de fentanilo. Su negociación le redujo la pena y es probable que la jueza Katherine Polk Failla considere la petición de la Fiscalía, así como el antecedente de "El Rayo". Sin embargo, la última decisión se sabrá mañana, después de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Con información de N+.