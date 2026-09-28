Seguridad

Muere Joven Acusado de Robo en Tlaxcala luego de Ser Golpeado por una Multitud

Israel Abisay y su hermano presuntamente intentaron asaltar un bar de San Francisco Temetzontla en Panotla

Las autoridades rescataron a dos hermanos de la turba enardecida.Las autoridades rescataron a dos hermanos de la turba enardecida. Foto: X @AhoraMex

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Un intento de robo en un bar de Tlaxcala termina en tragedia: joven muere tras ser golpeado por pobladores de Panotla.

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