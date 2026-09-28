Muere Joven Acusado de Robo en Tlaxcala luego de Ser Golpeado por una Multitud

Israel Abisay ‘N’ de 19 años de edad, murió en el Hospital General de Tlaxcala tras ser golpeado por una multitud que lo señaló, junto con su hermano, de presuntamente intentar asaltar un bar en San Francisco Temetzontla, del municipio de Panotla.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando ambos habrían ingresado al Bar Kong para presuntamente despojar de sus pertenencias a clientes y encargados.

Los hermanos fueron sometidos y sacados a la calle, donde un grupo de personas los golpeó e incluso habría amenazado con prenderles fuego.

Policías lograron rescatar a Israel, quien fue trasladado de gravedad al hospital, sin embargo, durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre falleció a consecuencia de las lesiones.

La Fiscalía de Tlaxcala continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de la agresión.

Con información de N+

JAPR