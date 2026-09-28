Educación

Rezago Educativo Obliga a Familias a Pagar Cursos Extra de hasta 5 Mil Pesos

El 15% de los estudiantes de educación media superior toma asesorías o clases adicionales, de acuerdo con cifras del INEGI.

Estudiantes recurren a cursos para reforzar su aprendizaje.Estudiantes recurren a cursos para reforzar su aprendizaje. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Las clases de regularización pueden costar entre 280 y 2 mil pesos, un gasto que representa una presión adicional para algunos hogares

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