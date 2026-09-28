Suspenden Clases de Todos los Niveles Educativos en Sonora por Polo

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora informó la suspensión de actividades escolares presenciales en escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos como medida preventiva ante los posibles efectos del ciclón tropical “Polo”.

De acuerdo con el aviso difundido por la dependencia, la suspensión aplicará bajo un esquema de fechas y municipios determinado por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Para el lunes 28 de septiembre, la interrupción de actividades será durante el turno vespertino en 24 municipios: Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesqueira y Yécora.

Posteriormente, los días martes 29 y miércoles 30 de septiembre, la suspensión será en los 72 municipios de Sonora, en ambos turnos y para todos los niveles educativos.

La SEC recomendó a madres, padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades estatales mediante canales oficiales.

Asimismo, pidió evitar la difusión de información no verificada relacionada con las medidas preventivas por el fenómeno meteorológico.

La dependencia señaló que las acciones forman parte de las recomendaciones establecidas ante la evolución del ciclón tropical “Polo” y buscan priorizar la seguridad de la comunidad escolar.



