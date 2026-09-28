Educación

Suspenden Clases de Todos los Niveles Educativos en Sonora por Polo

La medida preventiva aplicará en planteles públicos y privados de distintos niveles durante tres jornadas ante recomendaciones de Protección Civil

Suspenden Clases en Sonora por Polo; Conoce Municipios y FechasSuspenden Clases en Sonora por Polo; Conoce Municipios y Fechas. Foto: N+

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El Huracán 'Polo' provoca suspensión de clases en Sonora. Seguridad escolar es prioridad. Conoce las fechas y municipios afectados, y mantente informado.

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