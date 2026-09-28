Localizan sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido al Norte de Veracruz

Un hombre que fue reportado como desaparecido por sus familiares fue hallado sin vida en el municipio de Ixcatepec, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

La víctima ha sido identificada con las iniciales P. A. B., quien tenía una edad de 84 años y, según lo informado, era originario y vecino de la comunidad de Agua Nacida, del municipio de Ixcatepec.

Esta persona permanecía como desaparecida desde hace aproximadamente tres días y había una ficha de búsqueda para su localización emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV).

Su cuerpo fue localizado en el cauce del arroyo conocido como 'Las Burras', el cual se encuentra entre las comunidades de Palmas Altas y Lázaro Cárdenas, del municipio mencionado con anterioridad.

Autoridades ministeriales arribaron al sitio y realizaron las diligencias correspondientes para, posteriormente, trasladar el cuerpo al SEMEFO del municipio de Tantoyuca, integrando la correspondiente carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información al respecto, por lo cual se desconoce si el cuerpo presentaba lesiones o indicios de violencia.