Seguridad

Localizan sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido al Norte de Veracruz

Una persona del sexo masculino fue hallado muerto. La víctima permaneció por varios días en calidad de no localizada. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes

Localizan sin Vida a Hombre Reportado como Desaparecido al Norte de VeracruzEl cuerpo fue hallado en el cauce de un arroyo al norte de la entidad. Foto: CEBV

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Desaparecido por tres días, un hombre de 84 años fue hallado muerto en Ixcatepec, Veracruz. El cuerpo fue encontrado en el arroyo 'Las Burras'.

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