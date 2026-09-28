Aseguran 341 Kilos de Droga en Sonora y Baja California; Hay 2 Detenidos

El Gabinete de Seguridad informó que autoridades federales aseguraron 341 kilos de droga durante operativos en San Luis Río Colorado, Sonora, y Tijuana, Baja California, acciones por las que dos personas fueron detenidas.

En un operativo conjunto en San Luis Río Colorado, las autoridades encontraron 47.5 kilos de metanfetamina, 28 kilos de cocaína, 12 kilos de goma de opio y 10 kilos de fentanilo ocultos en el compartimiento de un vehículo, por lo que dos personas fueron arrestadas.

En otra de las acciones, en Tijuana, las autoridades decomisaron 232 kilos de cocaína y 11.5 kilos de fentanilo, ocultos en un semirremolque.

El Gabinete de Seguridad detalló este lunes que en los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“Estas acciones forman parte del trabajo permanente para afectar las capacidades de las organizaciones delictivas e impedir que estas sustancias lleguen a las calles”, subrayó el Gabinete de Seguridad.