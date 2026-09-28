Narcotráfico

Aseguran 341 Kilos de Droga en Sonora y Baja California; Hay 2 Detenidos

Las autoridades decomisaron metanfetamina, cocaína, goma de opio y fentanilo

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Aseguran 341 Kilos de Drogas en Sonora y Baja California

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Autoridades federales aseguran 341 kilos de droga en operativos en Sonora y Baja California. Metanfetamina, cocaína y fentanilo entre lo incautado. Conoce los detalles de esta operación.

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