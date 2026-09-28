Migrantes Viven Riesgos al Ser Deportados a Países Terceros: ONU Critica a EUA
Afirmaron que podrían correr peligro en lugares con los que no tienen ningún vínculo
Afirmaron que podrían correr peligro en lugares con los que no tienen ningún vínculo
Un grupo independiente de expertos de Naciones Unidas criticó el plan de Estados Unidos para deportar a miles de inmigrantes hacia terceros países, pues afirma que está "desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos".
"Estos migrantes están siendo trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática y aislante que agrava los daños ya sufridos y que inicialmente los llevaron a huir hacia Estados Unidos", señalaron.
Un grupo compuesto por al menos 20 expertos añadió que otros deportados estaban siendo enviados a lugares donde corrían el riesgo de sufrir "más violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o defensa de los derechos humanos".
En las últimas semanas, Estados Unidos ha deportado a decenas de migrantes latinoamericanos hacia naciones lejanas bajo una controvertida política de terceros países de la administración Trump.
Migrantes de países como Cuba, Venezuela, Colombia, Honduras y Guatemala fueron enviados a lugares como Liberia y República Centroafricana, a casi 10 mil kilómetros de distancia de Estados Unidos.
Ante este fenómeno, una jueza federal ordenó al Gobierno de Estados Unidos devolver a un migrante que fue deportado a África y que, según los argumentos, no había firmado ningún consentimiento para ser deportado a ese país.
Este caso, promovido por defensores del hondureño Bryan Omar Sánchez, podría sentar un precedente para la administración de Donald Trump.
TLS