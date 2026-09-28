Migrantes Viven Riesgos al Ser Deportados a Países Terceros: ONU Critica a EUA

Un grupo independiente de expertos de Naciones Unidas criticó el plan de Estados Unidos para deportar a miles de inmigrantes hacia terceros países, pues afirma que está "desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos".

"Estos migrantes están siendo trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática y aislante que agrava los daños ya sufridos y que inicialmente los llevaron a huir hacia Estados Unidos", señalaron.

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Un grupo compuesto por al menos 20 expertos añadió que otros deportados estaban siendo enviados a lugares donde corrían el riesgo de sufrir "más violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o defensa de los derechos humanos".

En las últimas semanas, Estados Unidos ha deportado a decenas de migrantes latinoamericanos hacia naciones lejanas bajo una controvertida política de terceros países de la administración Trump.

Migrantes de países como Cuba, Venezuela, Colombia, Honduras y Guatemala fueron enviados a lugares como Liberia y República Centroafricana, a casi 10 mil kilómetros de distancia de Estados Unidos.

Ante este fenómeno, una jueza federal ordenó al Gobierno de Estados Unidos devolver a un migrante que fue deportado a África y que, según los argumentos, no había firmado ningún consentimiento para ser deportado a ese país.

Este caso, promovido por defensores del hondureño Bryan Omar Sánchez, podría sentar un precedente para la administración de Donald Trump.

TLS