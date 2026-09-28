Internacional

León XIV Pide a Europa Sacrificar Posiciones por la Paz y Terminar Inútil Masacre

El pontífice viajó a la ciudad oriental de Metz, cerca de la frontera con Luxemburgo y Alemania, para presidir un encuentro interreligioso

PapaLeón decidió terminar su visita de cuatro días a Francia en Metz para reforzar su llamado a que Europa recuerde su tradición de diálogo. Foto: Reuters.

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