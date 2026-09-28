León XIV Pide a Europa Sacrificar Posiciones por la Paz y Terminar Inútil Masacre

El papa León XIV llamó este lunes a Europa "a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz" y a poner fin a la "espiral" de "la mentira y el engaño" en unas relaciones internacionales "cada vez más bárbaras".

El pontífice estadounidense-peruano pronunció en Metz, durante la última etapa de su viaje a Francia, un discurso sobre la paz y Europa, en un contexto cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha europea y la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"Lamentablemente, también en Europa, en esta época ha reaparecido la guerra: una nueva 'inútil masacre' que cada día causa innumerables víctimas civiles", aseguró, retomando una expresión del papa Benedicto XVI.

"Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz", agregó el papa, cuyo padre desembarcó en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

La elección de Metz, que Francia y Alemania se disputaron desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, no es baladí. En esta región nació Robert Schuman (1886-1963), uno de los llamados "padres fundadores" de la UE y que el Vaticano busca beatificar.

Pero el proyecto europeo, que nació de los escombros de una Europa devastada, se debilitó en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar hacia el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras. Se menosprecia el valor de la palabra dada; y se presume más bien la mentira y el engaño", subrayó el pontífice, en una crítica velada a políticos populistas como su compatriota Trump.

"Europa puede poner fin a esta espiral gracias al respeto por el otro, que ha sabido cultivar y preservar", subrayó León XIV, para quien el "derecho internacional y el multilateralismo" son "el mejor antídoto contra la voluntad de dominación".

El papa llamó además a "integrar como en la propia familia" a migrantes y refugiados y alertó contra "la ilusión del rearme", cuando los países europeos aumentan su gasto militar frente a una Rusia cada vez más desafiante.

León decidió terminar su visita de cuatro días a Francia en Metz para reforzar su llamado a que Europa recuerde su tradición de diálogo.

En su mensaje a líderes judíos, musulmanes, protestantes y ortodoxos reunidos en el centro de conferencias, citó el ejemplo de Schuman de promover el diálogo incluso entre rivales y afirmó que los líderes de fe comparten la responsabilidad de forjar amistades a través de las fronteras en nombre de la paz.

La visita de León a Francia, otrora firmemente católica y ahora oficialmente laica, ha estado marcada por su llamado a que Europa recuerde su herencia cristiana y la aplique a los desafíos éticos y geopolíticos actuales.

En el santuario católico de Lourdes, condenó el domingo una legislación —aprobada recientemente en Francia— que permite la muerte con asistencia médica, que calificó de "falsa compasión". En casi cada paso le han recibido enormes multitudes —800.000 asistieron a la misa de León en la emblemática plaza de la Concordia de París—, lo que sorprendió incluso a los organizadores.

Con información de AFP y AP

ASJ