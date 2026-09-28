Sociedad

Se Registra Sismo en CDMX: SSN Informa Magnitud del Temblor en Benito Juárez

La capital del país inició la semana con un movimiento telúrico prácticamente imperceptible

Sismo en CDMXUn grupo de personas participan en un simulacro. Foto: N+ | Archivo
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