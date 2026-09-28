Se Registra Sismo en CDMX: SSN Informa Magnitud del Temblor en Benito Juárez
La capital del país inició la semana con un movimiento telúrico prácticamente imperceptible
La capital del país inició la semana con un movimiento telúrico prácticamente imperceptible
Este comienzo de semana, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica desde las primeras horas.
A las 1:43:43 horas, ocurrió un temblor de magnitud 2.2, con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México y tuvo una profundidad de 6.5 kilómetros.
Debido a sus características y magnitud, el movimiento no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.
Ante un movimiento telúrico, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y zonas con estructuras inestables.
Si el sismo ocurre mientras estás dentro de un inmueble, ubica un lugar seguro y evita utilizar elevadores. Una vez que termine el movimiento, revisa las condiciones del inmueble antes de regresar a las zonas que pudieran representar algún riesgo.
En caso de encontrarte en el exterior, aléjate de postes, cables, árboles, anuncios y fachadas que puedan desprenderse. Si estás conduciendo, disminuye la velocidad y detente en un sitio seguro, evitando bloquear calles o accesos destinados a servicios de emergencia.
También es importante tener identificadas las rutas de evacuación, los puntos de reunión y mantener disponible una mochila de emergencia con artículos básicos.
FBPT