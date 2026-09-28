Se Registra Sismo en CDMX: SSN Informa Magnitud del Temblor en Benito Juárez

Este comienzo de semana, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica desde las primeras horas.

A las 1:43:43 horas, ocurrió un temblor de magnitud 2.2, con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México y tuvo una profundidad de 6.5 kilómetros.

Debido a sus características y magnitud, el movimiento no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y zonas con estructuras inestables.

Si el sismo ocurre mientras estás dentro de un inmueble, ubica un lugar seguro y evita utilizar elevadores. Una vez que termine el movimiento, revisa las condiciones del inmueble antes de regresar a las zonas que pudieran representar algún riesgo.

En caso de encontrarte en el exterior, aléjate de postes, cables, árboles, anuncios y fachadas que puedan desprenderse. Si estás conduciendo, disminuye la velocidad y detente en un sitio seguro, evitando bloquear calles o accesos destinados a servicios de emergencia.

También es importante tener identificadas las rutas de evacuación, los puntos de reunión y mantener disponible una mochila de emergencia con artículos básicos.

FBPT