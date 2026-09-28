Seguridad

Denuncian Presunto Abuso en Detención de Cinco Estudiantes de la UG

En redes sociales se han publicado videos en donde se muestran algunos de los hechos

Denuncian Presunto Abuso en Detención de Cinco Estudiantes de la UG.Denuncian Presunto Abuso en Detención de Cinco Estudiantes de la UG. Foto: N+

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Compañeros universitarios convocaron a una manifestación este lunes en el desfile tradicional en Guanajuato, Capital.

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