Denuncian Presunto Abuso en Detención de Cinco Estudiantes de la UG

Cinco estudiantes de la Universidad de Guanajuato fueron golpeados por Policías de Guanajuato, Capital.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado en la calle Benito Juárez a unos metros del Jardín Reforma y Plaza de Los Ángeles.

Reportes extraoficiales explicaron que los oficiales de policía habrían confundido a los estudiantes con otros individuos, que estaban golpeando la puerta de una panadería de la zona.

El hecho quedó grabado en video con el teléfono de uno de los detenidos, en el cual se observa al menos a tres oficiales forcejeando y golpeando a uno de los jóvenes.

Pese a los intentos de varios testigos de disuadir la detención, incluso el dueño de la panadería habría indicado que ellos no eran quienes golpeaban su puerta, los uniformados consumaron la detención.

De acuerdo con testimonios posteriores al hecho y lo cual quedó registrado en video, los oficiales siguieron golpeando a varios de los estudiantes en el camino, en un túnel se detuvieron para continuar con los golpes.

Tras la difusión de los videos en redes sociales, la comunidad estudiantil comenzó a organizarse para manifestarse este 28 de septiembre en el desfile tradicional por la consumación de la independencia.

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La Universidad de Guanajuato emitió un comunicado para solidarizarse con sus pupilos y exigir justicia.

La alcaldesa Samantha Smith informó en sus redes sociales que los 6 elementos de policía vinculados a este caso ya fueron removidos de sus actividades en tanto se investiga si hubo un exceso de violencia.