Trámite de la Credencial INAPAM No se Hace en Línea: Así Consultas Ubicación de los Módulos

Hombres y mujeres con 60 años cumplidos pueden tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), lo que les da descuentos en algunos comercios, tarifas reducidas, entradas gratuitas y precios especiales en actividades recreativas.

Ante la duda recurrente de la población si se puede obtener en línea, el Gobierno de México ha dado a conocer que la Credencial del INAPAM se tramita de forma presencial en alguno de los módulos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aclaran Dudas Sobre Vigencia de Tarjetas INAPAM para adultos Mayores

¿Dónde consultar la ubicación de los Módulos INAPAM? Link

El Instituto cuenta con una herramienta en línea para consultar la ubicación de los módulos para hacer la solicitud de la credencial del INAPAM.

Para localizar la oficina más cercana a tu domicilio sólo debes entrar a la página dispuesta por el INAPAM, y seguir los siguientes pasos:

Entra al link http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/.

Selecciona tu estado y municipio.

Da clic en la opción "No soy un Robot".

Y selecciona el botón "Buscar".

Allí arrojará la dirección de los módulos ubicados en el municipio que consultaste, así como referencias para llegar hasta esa dirección.

Una vez que sabes qué módulo te corresponde, debes acudir de manera presencial y presentar la documentación correspondiente.

Es un trámite gratuito, y la credencial se entrega el mismo día de la solicitud. Lo que evita que los adultos mayores den dos o más vueltas para obtener esta identificación.

Horario de los Módulos para tramitar la credencial INAPAM

El Gobierno de México dio a conocer que las oficinas de atención del INAPAM tienen un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a sábado.

El interesado debe presentar la documentación solicitada para el trámite, misma que será verificada por el personal al tiempo que llena el Formato de Solicitud y captura los datos en el registro electrónico.

Una vez que el adulto mayor ha comprobado que sus datos son correctos, recibirá su credencial del INAPAM.

Entre los requisitos que se enlistan para hacer el trámite, están:

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Dos fotografías tamaño infantil del solicitante

Nombre completo y número telefónico de un contacto para emergencias.

En caso de que el adulto mayor no pueda acudir el módulo, puede enviar a una persona en su representación, sólo es necesario que cuente con una carta poder para iniciar el proceso de solicitud.