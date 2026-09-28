Sociedad

Trámite de la Credencial INAPAM No se Hace en Línea: Así Consultas Ubicación de los Módulos

La credencial INAPAM no pierde vigencia, y además de los beneficios que otorga a los adultos mayores en distintos comercios, funciona como una identificación oficial

Adultos Mayores. Credencial INAPAM.¡Entérate! El trámite de la credencial INAPAM no se hace en línea, pero sí puedes consultar la ubicación de los módulos en internet. Foto: Cuartoscuro.

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