‘Ninguna Potencia Extranjera Tiene Derecho a Dictar el Presente de México’: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo el cierre de su gira de rendición de cuentas correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno.

En punto de las 11:00 horas, la titular del Ejecutivo Nacional salió de la puerta principal de Palacio Nacional y saludó a algunos de sus simpatizantes en el camino al presidium.

Al inicio de su mensaje, que arrancó a las 11:18 horas, destacó el origen del movimiento que han denominado "Cuarta Transformación" y recordó que un día como hoy, 27 de septiembre, concluyó la lucha de la Independencia de México en la capital del país.

"Aquí se luchó por la independencia, por la libertad y, oigase bien, también por la justicia social", dijo Sheinbaum.

La presidenta recordó algunos de los momentos clave de la lucha independentista, así como las aportaciones de los protagonistas de ese periodo histórico, como José María Morelos y Pavón.

"Ninguna potencia extranjera, ninguna élite política o económica tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Eso solo le pertenece al pueblo de México", sentenció ante su gabinete y miles de personas en la Plaza de la Constitución.