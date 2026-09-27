Sociedad

‘Ninguna Potencia Extranjera Tiene Derecho a Dictar el Presente de México’: Sheinbaum

La mandataria destacó el papel del pueblo en la historia del país y la importancia de la justicia social

Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en su evento de rendición de cuentas en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro
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