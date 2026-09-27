‘Ninguna Potencia Extranjera Tiene Derecho a Dictar el Presente de México’: Sheinbaum
La mandataria destacó el papel del pueblo en la historia del país y la importancia de la justicia social
La mandataria destacó el papel del pueblo en la historia del país y la importancia de la justicia social
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo el cierre de su gira de rendición de cuentas correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno.
En punto de las 11:00 horas, la titular del Ejecutivo Nacional salió de la puerta principal de Palacio Nacional y saludó a algunos de sus simpatizantes en el camino al presidium.
Al inicio de su mensaje, que arrancó a las 11:18 horas, destacó el origen del movimiento que han denominado "Cuarta Transformación" y recordó que un día como hoy, 27 de septiembre, concluyó la lucha de la Independencia de México en la capital del país.
"Aquí se luchó por la independencia, por la libertad y, oigase bien, también por la justicia social", dijo Sheinbaum.
La presidenta recordó algunos de los momentos clave de la lucha independentista, así como las aportaciones de los protagonistas de ese periodo histórico, como José María Morelos y Pavón.
"Ninguna potencia extranjera, ninguna élite política o económica tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Eso solo le pertenece al pueblo de México", sentenció ante su gabinete y miles de personas en la Plaza de la Constitución.
Sheinbaum Pardo aseguró que el movimiento que encabeza ha defendido la libertad y la democracia.
"Estas cinco guías son hoy nuestro faro: independencia, soberanía, libertad, igualdad, es decir, justicia social, y democracia, entendida como el gobierno del pueblo. No son conceptos abstractos, son conquistas que se ganaron en los campos de batalla y en las plazas públicas", afirmó.
La presidenta también destacó el liderazgo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, ante el hartazgo generado, dijo, por los gobiernos del "periodo neoliberal".
Asimismo, enlistó algunas de las acciones en lo que va de su gestión, como los programas sociales, el aumento del salario mínimo.
Además, subrayó la reforma al artículo 40 para establecer la pena máxima a agentes extranjeros que intenten violar la soberanía de México.
"Estar hoy aquí, en este Zócalo, al concluir esta gira de rendición de cuentas no es un acto protocolario, es un acto de congruencia. Rendir cuentas en plaza pública es obedecer al pueblo, porque el pueblo es el único dueño de la soberanía nacional, y es imposible cerrar este balance sin rendir homenaje al corazón mismo de esta transformación, a este maravilloso pueblo de la Ciudad de México", comentó.
Sheinbaum Pardo presentó algunos de los avances de su administración en la Ciudad de México en materia de transporte público y salud, así como cifras de beneficiarios de programas sociales.
"Al pueblo de la capital y a todo el pueblo de México les digo: sigamos caminando juntas y juntos con el orgullo de nuestra historia y la certeza de nuestro porvenir. Recuerden siempre que no hay divorcio entre pueblo y gobierno; unidos jamás seremos vencidos", puntualizó.
En el evento también estuvo presente la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien reconoció el mandato de Sheinbaum y su administración en la Jefatura de Gobierno de 2018 a 2024, así como su liderazgo como la primera mujer en la Presidencia.
Con este evento, Sheinbaum concluye el recorrido que realizó por las 32 entidades de la República Mexicana como parte de la gira de rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno.