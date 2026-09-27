Incendio Consume Planta de Reciclaje de Acero en Tultitlán, Edomex
Una columna de humo negro cubrió la zona ubicada en la zona de Perinorte
Una columna de humo negro cubrió la zona ubicada en la zona de Perinorte
Una columna de humo negro comenzó a elevarse varios metros sobre Tultitlán, Estado de México, mientras cuerpos de emergencia combaten un incendio registrado al interior de una planta de reciclaje de acero ubicada sobre la vía José López Portillo.
El fuego comenzó entre montículos de desperdicio industrial y fierros almacenados en la planta de reciclaje de acero Patio Tultitlán. De acuerdo con el reporte de N+, en el lugar también se almacena una cantidad importante de baterías de litio, algunas de las cuales estarían involucradas en las explosiones que se han registrado durante el incendio.
La emergencia movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Tultitlán, quienes ingresaron a la nave industrial para tratar de llegar al punto donde se concentra el fuego. Con ayuda de maquinaria pesada y pinzas mecánicas, los equipos remueven los montículos de material para abrirse paso y permitir que el agua llegue hasta el núcleo de las llamas.
Desde distintos puntos de la zona metropolitana es visible la densa columna de humo que sale de la planta. El incendio también puede observarse desde la autopista México-Querétaro, cerca de Perinorte, donde algunos automovilistas han reducido la velocidad ante la magnitud de la emergencia.
Hasta el momento, las autoridades no reportan trabajadores lesionados ni elementos de los cuerpos de emergencia lesionados. Sin embargo, la presencia de materiales químicos y baterías de litio mantiene la atención de los equipos que trabajan en el sitio, debido al riesgo de que el fuego se extienda hacia otras áreas de la planta.
El incendio, que llevaba aproximadamente una hora activo, se encuentra controlado, pero todavía no ha sido sofocado. Varias pipas y unidades de emergencia continúan ingresando a la zona para apoyar las labores y evitar que las llamas avanzaran por las instalaciones.
La circulación sobre la vía José López Portillo presentaba afectaciones ligeras debido al ingreso y salida de los vehículos de emergencia. También se registraba movimiento en los accesos a la autopista México-Querétaro, por donde continúan llegando unidades de emergencia.
Debido a que es domingo, las empresas ubicadas cerca de la planta permanecían sin actividad laboral. Las llamas, que alcanzaban varios metros de altura, continuaban visibles desde vialidades cercanas mientras bomberos y personal de Protección Civil trabajaban para sofocar por completo el fuego.
TLS