Incendio Consume Planta de Reciclaje de Acero en Tultitlán, Edomex

Una columna de humo negro comenzó a elevarse varios metros sobre Tultitlán, Estado de México, mientras cuerpos de emergencia combaten un incendio registrado al interior de una planta de reciclaje de acero ubicada sobre la vía José López Portillo.

El fuego comenzó entre montículos de desperdicio industrial y fierros almacenados en la planta de reciclaje de acero Patio Tultitlán. De acuerdo con el reporte de N+, en el lugar también se almacena una cantidad importante de baterías de litio, algunas de las cuales estarían involucradas en las explosiones que se han registrado durante el incendio.