Dos Menores Son Localizados Sin Vida Tras Fuertes Lluvias en Talpa de Allende, Jalisco

Dos menores de una familia reportada como desaparecida en Talpa de Allende, Jalisco, fueron localizados sin vida, tras la creciente de un arroyo en la comunidad de La Cuesta. Se trata de dos niños, de 3 y 12 años, mientras continúa la búsqueda de sus padres, quienes permanecen desaparecidos.

Autoridades municipales y de Protección Civil confirmaron el fallecimiento. También aseveraron que las labores continúan en la zona para tratar de encontrar a los dos adultos.

Uno de los dos helicópteros enviados, el Fénix, realiza recorridos por el cauce del arroyo y áreas cercanas para apoyar en la búsqueda. Por tierra también se mantiene la comunicación con la comunidad de La Cuesta a través del antiguo camino.

De acuerdo con las autoridades, los servicios básicos no resultaron afectados y la comunidad cuenta con abasto de suministros, por lo que hasta el momento no se requiere ayuda humanitaria.

En tanto, maquinaria del municipio y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) trabaja en los puntos carreteros afectados para retirar los materiales provocados por los deslizamientos.

Las labores se concentran principalmente entre los kilómetros 23 y 25 de la carretera estatal 555, donde se han registrado afectaciones por los derrumbes.