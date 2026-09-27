Sociedad

Dos Menores Son Localizados Sin Vida Tras Fuertes Lluvias en Talpa de Allende, Jalisco

Los niños de 3 y 12 años habían sido reportados como desaparecidos en la comunidad de La Cuesta; continúa la búsqueda de sus padres

Talpa de AllendeFoto: Facebook
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