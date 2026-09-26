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Papa León XIV Reúne a Cerca de 700 Mil Personas en Misa Multitudinaria en París

El pontífice llamó a construir una nación renovada a partir de sus raíces y pidió a los fieles franceses convivir con dignidad y paz

Papa León XIVEl papa León XIV inició la misa multitudinaria en los Campos Elíseos de París. Foto: Agencia AFP

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Papa León XIV reúne a 700 mil fieles en París, instando a construir una nación desde sus raíces. Este es su mensaje que resuena en un país laico y así es el impacto en los bautizos

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