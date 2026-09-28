Entretenimiento

Taylor Swift Hace Historia en los VMA y Dedica el Premio a Dolly Parton

La cantante acumuló 33 galardones y superó a Beyoncé, en una noche marcada por la premiación a Madonna como artista del año

SwiftSwift elogió a Parton como "la 'showgirl' por excelencia". Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+