Taylor Swift Hace Historia en los VMA y Dedica el Premio a Dolly Parton

El video "The Fate of Ophelia" de Taylor Swift, inspirado en las coristas de cabaret, se alzó con el premio más prestigioso en la ⁠gala anual de los Video Music Awards de la MTV celebrada el domingo, y la cantante dedicó el galardón a la recientemente fallecida leyenda de la música "country" Dolly Parton.

Swift se llevó a casa tres premios en los VMA de este año, lo que eleva el total de su carrera a la cifra inigualable de 33. Anteriormente estaba empatada ​con Beyoncé con 30 premios cada una.

"The Fate of Ophelia", el primer sencillo del álbum "The Life of a Showgirl", de 2025, que batió récords, fue nombrado video ‌del año.

Mientras sostenía la estatuilla del premio que acababa de recibir, Swift elogió a Parton como "la 'showgirl' por excelencia", que contaba historias "tan vivas y tan ricas".

"Creo que todos hemos tenido mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo", dijo Swift.

Parton, galardonada cantante de "country", compositora y empresaria, falleció en agosto a los 80 años.

Al principio de la ceremonia, Swift recibió el primer premio MTV VMA Artist Director Honors, un nuevo ⁠galardón que reconoce a los artistas musicales cuyo trabajo detrás de la cámara ha supuesto una innovación en los vídeos musicales.

La artista, de 36 años, ha escrito y dirigido 18 de los aproximadamente 60 vídeos que ha realizado a lo largo ‌de su carrera. El más reciente, correspondiente a su nuevo sencillo, "Patient Zero", se estrenó durante la ceremonia. ‌El vídeo estaba protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, que interpretaban a una pareja en una relación ⁠tóxica.

"La razón principal por la que me encanta tanto escribir y dirigir videos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen tan, tan divertido", dijo Swift. "Les importa de verdad lo que estamos creando".

También ganó el premio a la mejor dirección por su video "Opalite".

Los VMA se retransmitieron en directo por las cadenas estadounidenses CBS y MTV, y se emitieron en línea a través ​de Paramount+, con Snoop Dogg como ​presentador. Los ganadores de las ‌categorías principales ‌fueron seleccionados mediante los votos de los fans.

La leyenda de la música pop Madonna encabezó la lista de ganadores de este año con siete premios, entre ellos el de artista del año y el de mejor video de baile por "Confessions II — The Film". Recordó su actuación de 1984 con "Like a Virgin" en la primera edición de los VMA, que, según dijo, se consideró demasiado provocativa para la ​televisión por cable en aquella época.

"Creo que la mayoría de ustedes probablemente aún no habían nacido", dijo la artista de 68 años al público antes de explicar que tuvo que recuperarse rápidamente durante aquella actuación tras un percance ‌con un zapato.

"Me tiré ‌al suelo del escenario para intentar parecer linda y sexy", comentó.

"Se me veía una nalga. En aquella época, no se solían ver las nalgas (…). Mi representante me dijo que mi carrera había terminado".

Al hablar del álbum "Confessions II", Madonna describió cómo había pasado los últimos 18 meses: "Encontrándome a mí misma, creyendo en mí misma y creando de verdad la música que quería hacer".

"Para mí, esa es realmente la definición de ser artista", dijo.

Madonna inauguró el espectáculo con una actuación llena de energía en la que interpretó dos de sus colaboraciones más recientes.

Sabrina Carpenter se unió a ella para ‌interpretar "Bring Your Love" —una canción que más tarde fue nombrada mejor colaboración— y Charli XCX subió al escenario para interpretar "Danceteria Afterhours", rodeada de bailarines en un decorado que parecía el baño de una discoteca.

En ⁠un momento más tranquilo, Kacey Musgraves rindió homenaje a Parton interpretando la intemporal "I Will Always Love You".

Lisa, miembro del grupo Blackpink, ganó el VMA al mejor video pop por su trabajo en solitario "Dream". Luciendo un conjunto ​negro con grandes ​mangas con flecos ​blancos, habló entre ‌lágrimas mientras daba las gracias a sus fans, conocidos como "Lillies".

"No estaría ​aquí sin ustedes", dijo. "Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo".

La cantante y compositora inglesa Sienna Spiro, que combina pop, "jazz" y "soul", fue nombrada mejor artista revelación.

Con información de Reuters

ASJ