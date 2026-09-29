¿Qué Carros Tocan de Verificación en Octubre 2026 en CDMX y Edomex? Vigencia por Holograma

En la Ciudad de México y el Estado de México los dueños de vehículos tienen la obligación de cumplir con la Verificación Vehicular según el color de engomado y terminación de placa, para lo cual deben presentar su unidad en los verificentros y pagar el monto del trámite.

Tanto la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de Ciudad de México, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMA) del Estado de México publicaron el Calendario de Verificación para el Segundo Semestre de 2026.

Ahí se establece que cada conductor tiene un plazo de dos meses para cumplir con esta obligación, según su color de engomado y terminación de placa. De lo contrario se pueden hacer acreedores a una multa por verificación extemporánea, cuyo monto ya te dimos a conocer en una nota previa.

¿Quiénes verifican en octubre de 2026? Color de engomado y terminación de placa

De acuerdo con dicho calendario para el segundo semestre 2026, en octubre corresponde a los vehículos que cumplen con las siguientes características:

Engomado ROJO, terminación de PLACA 3 y 4 verifican en septiembre y octubre. La fecha límite para cumplir con este trámite es el 31 de octubre.

Engomado VERDE, terminación de PLACA 1 y 2 verifican en octubre y noviembre. La fecha límite para cumplir con este trámite es el 30 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades ambientales, los vehículos deberán realizar y aprobar el trámite de verificación vehicular cada semestre, salvo el caso de los que cuenten con holograma '00' vigente.

Si estás por presentar este trámite, en una nota previa ya te adelantamos qué costo tiene la Verificación Vehicular en CDMX y el Estado de México.

¿Qué vigencia tiene cada holograma de verificación en CDMX y Edomex?

El Control de Contaminación Atmosférica del Estado de México recuerda que te debes presentar ante el Centro de Verificación de Emisiones únicamente cuando tu constancia esté por vencer.

Para que tengas más claro cada cuánto te corresponde hacer tu verificación vehicular en CDMX y Edomex, a continuación te detallamos cuál es la vigencia de cada holograma (00, 0, 1 y 2) sin importar la terminación de placa o color del engomado de tu unidad.



Estado de México:

Holograma 00 - vigencia cada dos años.

Holograma 0, 1 y 2 - vigencia cada 6 meses.

Holograma 'D' - vigencia cada año.

Holograma 'E' - vigencia permanente o cada 6 años.

Ciudad de México

Holograma 00 - vigencia cada dos años.

Holograma 0, 1 y 2 - vigencia cada 6 meses.

Holograma 'D' - vigencia cada año.

Recuerda que el holograma, terminación de placa y color del engomado son datos fundamentales para conocer las restricciones que aplican a tu vehículo por el programa Hoy No Circula en el Valle de México.