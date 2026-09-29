Movilidad

¿Qué Carros Tocan de Verificación en Octubre 2026 en CDMX y Edomex? Vigencia por Holograma

Para obtener una cita para realizar el trámite el segundo semestre de 2026 debes comprobar que tu vehículo no tiene adeudos, multas de tránsito ni fotocívicas

Verificación vehicular CDMX-Edomex 2026: A quiénes les toca en octubreCDMX y Edomex ya han publicado el calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2026. Foto: Cuartoscuro.

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