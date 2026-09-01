Calendario de Verificación para Segundo Semestre 2026 en CDMX: Placas y Engomados

Atención, automovilistas. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de Ciudad de México México recuerda cuáles son las fechas límite para cumplir con la Verificación Vehicular durante la segunda mitad del año y así evitar sanciones.

Hay que recordar que es un trámite obligatorio que realizan los dueños de vehículos matriculados en la Ciudad de México, a excepción de vehículos eléctricos, híbridos conectables, con matrícula de auto antiguo y motocicletas.

Los dueños deben presentar sus unidades en el Verificentro según el engomado y terminación de placa, en las fechas que marca el Calendario de Verificación del Segundo Semestre 2026.

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La Sedema confirma que las unidades deben aprobar la verificación de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental cada semestre, salvo aquellos que cuentan con holograma '00', sin importar el color de su engomado (este holograma podrá obtenerse hasta por tres ocasiones posteriores a que se obtuvo por primera vez).

Para realizar este trámite, los automovilistas deben tener en cuenta dos requisitos: color del engomado y último dígito numérico de las placas de circulación.

De modo que el Calendario de Verificación del Segundo Semestre de 2026 para CDMX queda de la siguiente manera:

Engomado Rosa, Terminación de placa 7 o 8 verifica en agosto y septiembre.

Engomado Rojo, Terminación de placa 3 o 4 verifica en septiembre y octubre.

Engomado Verde, Terminación de placa 1 o 2 verifica en octubre y noviembre.

Engomado Azul, Terminación de placa 9 o 0 verifica en noviembre y diciembre.

Si te corresponde hacer la verificación de tu vehículo este mes, el proceso para cumplir con este trámite en Ciudad de México es el siguiente:

Haz una cita en el portal de Ciudad de México en la fecha y hora que mejor te convenga para presentar tu vehículo. Ten en cuenta que debes presentar identificación oficial, comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular extemporánea y tarjeta de circulación.

En caso de que tu auto sea nuevo, debes presentar copia de la factura. Es muy importante que tu vehículo no presente adeudos de tenencia, infracciones al Reglamento de Tránsito o sanciones de la Sedema.

En caso de que estés por presentar este trámite, en una nota previa te adelantamos el costo de la Verificación Vehicular en CDMX, el cuál se incrementó alrededor de 25 pesos en comparación con el año pasado.

SARR