Movilidad

Calendario de Verificación para Segundo Semestre 2026 en CDMX: Placas y Engomados

Según las fechas propuestas por el Gobierno de Ciudad de México, durante septiembre le corresponde realizar el trámite a los vehículos con engomado rosa y rojo

Autos circulando por calles de CDMX. Calendario de Verificación Vehicular 2026 CDMX segundo semestreAtención, automovilista. Conoce cómo queda el Calendario de Verificación Vehicular 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro.

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