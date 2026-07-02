Autoridades Ambientales de la CDMX Investigan la Venta de Hologramas de Verificación Falsos

En portales de internet y a través de supuestos gestores, se ha detectado un mercado negro de falsos hologramas de verificación vehicular.

La Fiscalía para Delitos Ambientales de la Ciudad de México, investiga la venta y uso de hologramas falsos en vehículos que circulan en la capital.

Al respecto, Norberto Valle Valladares, de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales CDMX, indicó:

“Va en aumento el tipo de obtención de hologramas, llamémosle falsos, en donde los particulares con el fin de evitarse el pago de derechos y además tener que regularizar verificaciones anteriores, pues deciden obtener de manera ilícita, estos documentos que además no se encuentran establecidos y amparados por la propia autoridad ambiental”

Lilian llevó a verificar su automóvil a un verificentro de la Ciudad de México, ahí fue abordada por un supuesto gestor, quien le ofrecía evadir la prueba de emisión de contaminantes, a cambio de mil 200 pesos.

“Fíjate que lleve a verificar mi carro y afuera del verificentro me ofrecían un holograma en mil 200 pesos, pero según ya no tenía que pasarlo a la verificación; yo la verdad desconfíe y mejor pagué mi trámite normal”, explicó.

En lo que va de 2026 se han iniciado 22 carpetas de investigación por el delito de alteración de documentos para acreditar la verificación vehicular.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Ofrecen Hologramas Falsos sin Pasar Verificación en CDMX

Hologramas falsos

Los hologramas falsos han sido detectados en operativos de revisión que implementa la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

“La investigación también nos permite encontrar que muchos de los hologramas que calificamos de falsos no son elaborados o expedidos en los centros de verificación vehicular. Hemos detectado que hay ciertas personas que se dedican a la gestión de trámites tipo vehicular y también particulares que piden el apoyo de ciertas personas que pueden estar incluso afuera de los centros de verificación vehicular”

Prisión

El Código Penal de la Ciudad de México, establece una pena de 3 a 9 años de prisión a quien posea o use documentos falsos para tratar de acreditar la verificación vehicular.

Para evitar ser víctima de un fraude o la adquisición de un holograma apócrifo, se recomienda realizar la prueba de emisión de contaminantes en un verificentro autorizado.

Así como revisar que el documento y datos del vehículo sean los correctos, para evitar un problema legal que podría sancionarse con prisión preventiva.

Con información de Rafael Trejo.

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