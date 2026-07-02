Autoridades Ambientales de la CDMX Investigan la Venta de Hologramas de Verificación Falsos

Ya sea en redes sociales o afuera de los centros de verificación, los vendedores ofrecen el holograma ilícito para evitar la prueba al vehículo

Holograma de verificación de la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hologramas falsos en CDMX: un mercado negro en aumento. La Fiscalía investiga y advierte sobre sanciones severas. Conoce cómo evitar ser víctima de este fraude.

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