Policía de Aguascalientes Podría Ser Destituido Tras Violentar a una Compañera

En Aguascalientes, podrían destituir al elemento de la Policía Municipal que fue captado violentando a una compañera de la corporación.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, confirmó que ambos elementos sostienen una relación sentimental, sin embargo, se inició una investigación por el uso de la fuerza y por presunta violencia de pareja.

"Lejos de la sanción administrativa o interna que se haga dentro de la corporación, puede darse incluso la desincorporación y además los procesos penales que puedan presentarse", explicó Antonio Martínez Romo, Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes.

También agregó que la elemento tuvo acercamiento con el titular de la corporación municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, quien le abrió las puertas para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, además de la investigación que inició por oficio el Área de Asuntos Internos

Aseguró que se actuará conforme lo marca la ley luego de las investigaciones del área correspondiente y en caso de que la afectada presente una denuncia ante el Agente del Ministerio Público. Dijo que no hay tolerancia ante este tipo de situaciones dentro de las corporaciones de seguridad.

El pasado julio se dieron de baja a dos policías por presunta violencia familiar, ambos fueron acusados ante la fiscalía, por agresiones verbales y físicas contra sus parejas sentimentales.