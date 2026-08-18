Sociedad

Policía de Aguascalientes Podría Ser Destituido Tras Violentar a una Compañera

La afectada se acercó al titular de la corporación, quien la ayudó para presentar la denuncia formal.

Fiscalía del Estado de AguascalientesLa Fiscalía investiga el caso. Foto: N+

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Investigan a un policía municipal captado violentando a una compañera; podría ser destituido y enfrentar un proceso penal.

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