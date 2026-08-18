Programas sociales

Testamentos Tendrán Descuento en San Luis Potosí Durante Cuatro Meses

Durante septiembre a diciembre, los potosinos podrán realizar su testamento a un costo preferencial.

Anuncian Testamentos Gratuitos para Policías, Bomberos y Rescatistas en SLPAnuncian Testamentos Gratuitos para Policías, Bomberos y Rescatistas en SLP. Foto: N+

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Meses del Testamento en San Luis Potosí: tarifa especial de 2 mil pesos para asegurar el futuro de tu familia. Vigente hasta diciembre.

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