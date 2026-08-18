Testamentos Tendrán Descuento en San Luis Potosí Durante Cuatro Meses

Durante cuatro meses, habitantes de San Luis Potosí podrán realizar su testamento a un costo preferencial de 2 mil pesos, como parte de la campaña de los Meses del Testamento, que se llevará a cabo de septiembre a diciembre en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado.

La estrategia busca facilitar que más personas puedan elaborar este documento y dejar certeza jurídica sobre la distribución de sus bienes, evitando posibles conflictos entre familiares en el futuro.

De acuerdo con Juan Carlos Barrón, presidente del Colegio de Notarios del Estado de San Luis Potosí, integrantes de distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia estarán exentos del pago.

Entre ellos se encuentran elementos de la Guardia Civil Estatal, el Cuerpo de Bomberos y rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. También se contempla este beneficio para integrantes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, tanto hombres como mujeres.

Para el resto de la población, el costo del trámite será de 2 mil pesos durante la campaña, una tarifa especial respecto al precio habitual de este servicio.

El Colegio de Notarios destacó que contar con un testamento permite establecer legalmente quiénes recibirán los bienes de una persona y facilita los procesos sucesorios para sus familiares.

La campaña estará vigente durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo que se hizo un llamado a la población a aprovechar este periodo para poner en orden su patrimonio y brindar certeza jurídica a sus familias.