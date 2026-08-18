Ingreso a Prepa 2026: Qué Becas Puedes Pedir, Cuándo Abren Registro y Cuánto Pagan

Los resultados Ecoems 2026 se dieron a conocer este martes 18 de agosto y si vas a entrar a la preparatoria, acá te decimos qué becas puedes pedir y cuándo se realizará el registro de cada una en 2026.

Los aspirantes de educación media superior descubrieron este día en qué escuela se quedaron y si aún no consultas los resultados en notas previas te traemos el link de la Gaceta Electrónica y te decimos si hay cambio de prepa.

Actualmente existen diferentes apoyos que pueden obtener los estudiantes de preparatoria, ya sea que se hayan quedado en la UNAM, IPN, el Colegio de Bachilleres, el Conalep, el Instituto de Educación Media Superior. Estos son algunos de los programas que puedes solicitar:

Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”.

Becas UNAM.

Becas IPN.

Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Media Superior.

La Beca Benito Juárez, que es parte de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, se entrega a todos los estudiantes que estudian en escuelas públicas del nivel medio superior y otorga 1,900 pesos bimestrales.

Para formar parte de este programa social solo necesitas realizar el registro en línea en las fechas que determinen las autoridades educativas. El año pasado las inscripciones se abrieron en octubre, por lo que podría ser en este mes cuando se habilite el periodo de incorporaciones.

Por otra parte, existen diferentes Becas de la UNAM que puedes solicitar siendo estudiante del CCH o de la Escuela Nacional Preparatoria. Entre las más populares está el Apoyo Nutricional, las Becas para Hijos de los Trabajadores Académicos y para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos.

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Si te quedaste en la UNAM, te recomendamos que estés al pendiente de las convocatorias que se den a conocer en tu plantel, o en este sitio web https://www.becas.unam.mx/, para que sepas cuándo solicitarla.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) también ofrece diferentes apoyos económicos a los estudiantes de bachillerato como lo son: la Beca Institucional, Cultural y Deportiva, las cuales ofrecen de 5,700 a 20,000 pesos de ayuda.

El registro de las becas IPN suele abrirse en septiembre, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente de la información que proporcione la institución en esta página web: https://www.ipn.mx/daes/servicios/becas/.

Por último la Beca de Aprovechamiento para Educación Media Superior es exclusiva para alumnos inscritos en alguna institución educativa pública del Subsistema Estatal en el Estado de México y cuenten con un promedio mínimo de 9.5.

Este programa da un apoyo de 1,200.00 pesos mensuales, que se otorgan en una y hasta en 10 ocasiones. El año pasado el registro de esa beca se realizó en el mes de diciembre.

PPP