Programas sociales

Ingreso a Prepa 2026: Qué Becas Puedes Pedir, Cuándo Abren Registro y Cuánto Pagan

Si fuiste aceptado en las escuelas de Ecoems, consulta la lista de becas de preparatoria que podrás solicitar en los próximos meses

Consulta la lista de Becas de Preparatoria 2026Los resultados Ecoems 2026 se publicaron este martes 18 de agosto. Foto: Cuartoscuro
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