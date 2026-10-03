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Aguinaldo 2026: ¿Quiénes Lo Cobran en Noviembre en México?

El aguinaldo equivale a al menos 15 días de salario por un año trabajado, o la parte proporcional si no se cumplió el año

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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