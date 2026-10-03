Aguinaldo 2026: ¿Quiénes Lo Cobran en Noviembre en México?

Con la llegada del último trimestre del año, el aguinaldo comienza a generar dudas entre trabajadores y pensionados, principalmente sobre quiénes recibirán este pago antes de diciembre. Para 2026, hay personas que tendrán acceso a esta prestación desde noviembre.

El aguinaldo es una prestación laboral establecida en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para quienes se rigen por esta legislación, corresponde a por lo menos 15 días de salario por un año de servicio, o la parte proporcional cuando no se haya cumplido el año. El pago debe realizarse antes del 20 de diciembre.

Pero esta fecha no aplica de la misma manera para todos. Los primeros pagos de aguinaldo de 2026 llegarán a pensionados del IMSS y del ISSSTE durante octubre y noviembre.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo en noviembre?

En el caso del IMSS, tienen derecho al aguinaldo las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. Esta prestación se paga durante noviembre y equivale a una mensualidad de la pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Para 2026, el pago está previsto para el 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario correspondiente.

En cuanto al ISSSTE, las personas pensionadas y jubiladas recibirán la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre. La segunda parte se entregará en enero de 2027.

De esta manera, mientras la mayoría de los trabajadores deberá recibir su aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre, algunos pensionados comenzarán a recibir esta prestación desde noviembre.