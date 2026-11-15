Programas sociales

Calendario de Pago Pensión Bienestar del 16 al 20 de Noviembre 2026: Lista de Adultos que Cobran

Las fechas de pago Bienestar de esta semana de noviembre 2026 le llega a mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 16 al 20 de noviembre 2026 qué adultos mayores cobranClaudia Sheinbaum entrega tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Secretaría de Bienestar
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