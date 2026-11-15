Calendario de Pago Pensión Bienestar del 16 al 20 de Noviembre 2026: Lista de Adultos que Cobran

Llegamos a la tercera semana del mes y aunque se atraviesa un feriado regresa el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y si aún no sabes cuándo cobran los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, te compartimos qué letras les depositan en las fechas de pago del 16 al 20 de noviembre 2026.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez fue la encargada de anunciar el calendario con las fechas de pago Bienestar de noviembre 2026 y ahí mismo se anuncia la pequeña suspensión de la dispersión, por eso en una nota ya te dijimos cuándo detienen los depósitos y qué va a pasar con tu dinero.

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¿Cuándo cobran la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en noviembre 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 3 al 27 de noviembre 2026 se realiza la dispersión del sexto depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 16 al 20 de noviembre 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Lunes 16 de noviembre 2026: Se suspenden los pagos por el feriado de la Revolución Mexicana.

Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026: Letra M.

Jueves 19 de noviembre 2026: Letras N, Ñ, O.

Viernes 20 de noviembre 2026: Letras P, Q.

¿Cuánto es del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el bimestre de noviembre-diciembre 2026, la Pensión Bienestar adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos. Se espera que para 2027 haya un aumento, como ha ocurrido durante los últimos años.

AO