Salvando Vidas a 5 Mil Metros: Así Operan 'los de Azul' del Socorro Alpino de México

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Este año, la brigada cumple 80 años de ayudar a quienes enfrentan dificultades en las zonas agrestes del país

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