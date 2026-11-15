Salvando Vidas a 5 Mil Metros: Así Operan 'los de Azul' del Socorro Alpino de México

En las montañas de México existe un grupo de voluntarios que acude a cualquier emergencia para auxiliar a excursionistas y montañistas. Son conocidos como los de Azul y forman parte de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, una organización que este año cumple 80 años de ayudar a quienes enfrentan dificultades en las zonas agrestes del país.

Pero ¿quiénes son y cómo surgió esta agrupación?

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Socorro Alpino Cumple 80 Años Rescatando Vidas en las Montañas de México

Mariana Torres, socorrista voluntaria de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México (BRSAM), explicó que sus orígenes se remontan al 10 de diciembre de 1946, cuando surgió el Socorro Alpino de México. Posteriormente, el 2 de marzo de 1966, se constituyó como asociación civil sin fines de lucro dedicada al rescate en zonas agrestes.

Para conocer su historia y a las personas detrás del uniforme, N+ visitó la Confraternidad Montañista Internacional, un encuentro anual que reúne a las patrullas en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl para fortalecer los lazos de amistad y compañerismo.

México tiene un territorio predominantemente montañoso y cuenta con grandes elevaciones como el Citlaltépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Colima y La Malinche, que cada año reciben a miles de visitantes.

Detrás de las labores de atención y rescate están los integrantes de la brigada, cuyo color emblemático es el azul. Una de sus principales características es que todos sus miembros son voluntarios.

"El único requisito que pedimos, es que tengan ganas de ayudar", señaló Mariana Torres, quien destacó que el trabajo se realiza de manera altruista.

La agrupación cuenta con nueve patrullas y aproximadamente 300 voluntarios, aunque no todas sus unidades están activas. Su labor representa un desafío por las condiciones de altura, temperatura y menor concentración de oxígeno.

El doctor José Castillo de la Torre explicó que una emergencia en la montaña puede complicarse porque un traslado que normalmente tomaría minutos puede prolongarse hasta 12 horas.

"Tenemos que tener formación y capacidad de adaptarnos al ambiente. Con lo que tenemos, trabajamos", comentó.

Los rescates también dejan experiencias difíciles. Miguel Ángel Villafuerte recordó el caso de un niño de 13 años que sufrió mal de montaña, edema pulmonar y edema cerebral cuando se encontraba a 5 mil metros de altura. Tras recibir atención y ser evacuado, fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México. El menor sobrevivió.

Para Fernando Andrade, otro de los voluntarios, recuperar el cuerpo de un joven que cayó 250 metros durante una tormenta fue una de las experiencias más difíciles.

“Uno en especial que yo tengo fue de un chico que cayó de la Arista de la Luz. Se desbarrancó 250 metros, cayó y nos mandaron a traer para que pudiéramos recuperar el cuerpo. Fue una noche de tormenta, fue una noche muy difícil con todos mis compañeros. La pasamos muy mal y nada más fue recuperar un cuerpo”, narró.

Así, los de Azul mantienen su compromiso con quienes visitan las montañas de México, una tarea que realizan de manera voluntaria y que exige preparación, compañerismo y disposición para ayudar.