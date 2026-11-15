Problema en Vuelos en EUA Puede Prolongarse al Lunes, Advierte Secretario de Transporte

El Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) advirtió que los problemas en el transporte aéreo —desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica— podrían prolongarse un día más.

El viernes pasado se registró la inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas y eso ocasionó un caos generalizado en los aeropuertos.

Entre ese día y el sábado se cancelaron más de 18 mil vuelos y se retrasaron miles más. Mientras que este domingo 15 de noviembre, mil 500 vuelos adicionales fueron cancelados hasta la mañana y cerca de 3 mil sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

En ese panorama, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo hoy que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.

"En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana", expresó Duffy este domingo en ABC News.

¿Qué pasó en el transporte aéreo de EUA?

Ayer, el funcionario dio a conocer que se inició una investigación para saber cuál fue el origen de la falla, aunque descartó que haya sido un ciberataque.

Duffy atribuyó las fallas aéreas al cambio de cableado de cobre a fibra óptica, y además reiteró la obsolescencia del sistema con el que opera el sistema aéreo.

"No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio", dijo en conferencia de prensa.

Según el secretario, el problema inició cuando un contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

"Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un enrutador defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo", agregó Duffy.

Urgen necesidad de modernización

Este domingo, el secretario de Transporte estadounidense insistió en la necesidad imperiosa de financiar su modernización.

Afirmó a CBS que hacen falta 50 mil millones de dólares —es decir, más que los 30 mil millones ya solicitados al Congreso— para "no volver a ver lo que ocurrió el viernes" y "garantizar que los estadounidenses vuelen con seguridad".

En tanto, se pudieron observar filas interminables en las puertas de embarque, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información.

La paralización de todos los despegues es algo muy raro en Estados Unidos. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

SPB