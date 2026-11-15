Internacional

Problema en Vuelos en EUA Puede Prolongarse al Lunes, Advierte Secretario de Transporte

Sean Duffy señala que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar

Viajeros en el punto de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey. Foto: AFPViajeros en el punto de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey. Foto: AFP

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Siguen los Problemas en Vuelos de Estados Unidos: Retrasos y Fallas Pueden Prolongarse al Lunes 16 de Noviembre | N+