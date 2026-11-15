Irán Reporta Explosiones en Dos Petroleros por Minas en el Estrecho de Ormuz; Uno se Hunde

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que dos buques petroleros sufrieron fuertes explosiones luego de chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz.

Una de las embarcaciones, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del sur del golfo Pérsico por esos hechos, indicó este domingo.

"En las últimas horas, dos petroleros que navegaban por la ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz sufrieron explosiones de gran magnitud tras chocar contra minas navales”.

Así lo anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según la información, los buques habían apagado sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar de manera "ilegal" el estrecho con el apoyo de las fuerzas estadounidenses y que se incendiaron tras las explosiones.

Tras el hundimiento del superpetrolero, la Guardia Revolucionaria advirtió a los pescadores de la zona del peligro de colisionar con sus restos.

Cabe señalar que las fuerzas iraníes no identificaron la bandera de los petroleros y tampoco informaron sobre posibles víctimas o la situación de sus tripulaciones.

Sin embargo, advirtieron que los buques que utilicen rutas "no autorizadas" correrán la misma suerte.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene restringido el tránsito por el estrecho de Ormuz y amenaza con atacar a los buques que utilicen rutas alternativas "no autorizadas", mientras Estados Unidos ha impuesto un cerco naval sobre sus puertos.

Datos de la Organización Marítima Internacional (OMI) señalan que desde el inicio del conflicto hasta el 11 de noviembre se habían confirmado 134 incidentes marítimos en ese estrecho y otras aguas de Oriente Medio.

Según la Marina británica para Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés), en octubre se registraron al menos 30 incidentes con buques en Ormuz, la cifra mensual más alta desde el estallido de la guerra.

Precisamente este domingo, poco antes de las explosiones, había informado de un ataque contra un petrolero cerca de Khasab, en Omán, sin identificar a los responsables ni precisar si guarda relación con los incidentes anunciados por Irán.

Dijo que había recibido un informe de las autoridades marítimas indias sobre "un ataque a un petrolero mientras transitaba por el golfo Pérsico en dirección este, antes de entrar al estrecho de Ormuz".

SPB