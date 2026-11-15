Internacional

Irán Reporta Explosiones en Dos Petroleros por Minas en el Estrecho de Ormuz; Uno se Hunde

La Guardia Revolucionaria iraní advierte que los buques que utilicen rutas "no autorizadas" correrán la misma suerte

Foto: Archivo AFPFoto: Archivo AFP

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