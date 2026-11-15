Hombre es Detenido Tras Intentar Salir de Tienda Sin Pagar Medicamentos en Nogales, Sonora

Reyes Alberto “N”, de 52 años, fue detenido por la Policía Municipal en Nogales, Sonora, luego de intentar salir de la sucursal de una cadena de supermercado sin pagar un lote de medicamentos y suplementos que llevaba escondidos entre sus pertenencias.

El incidente ocurrió la tarde del sábado 14 de noviembre, alrededor de las dos de la tarde, cuando personal de seguridad del comercio notó que el sujeto recorría los pasillos con actitud sospechosa y lo interceptó justo al cruzar el arco de seguridad en el área de cajas.

Al revisarlo, le encontraron 28 frascos de descongestionante nasal y una caja con 30 cápsulas de complejo vitamínico, por lo que los agentes preventivos procedieron a su aseguramiento para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado y definir su situación legal.