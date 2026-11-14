Atacan Casa de Alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo; Mueren Dos Policías

Durante la madrugada del sábado, un grupo de personas atacó la casa del presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Francisco Martínez Enríquez, en Hidalgo. Hechos tras los que fallecieron dos elementos de la policía municipal.

En una conferencia de prensa, integrantes del gabinete estatal y el edil informaron que alrededor de cuatro personas ingresaron al domicilio con lujo de violencia para asaltar su vivienda. Durante el atraco, elementos de la policía municipal sufrieron agresiones con disparos de arma de fuego.

Derivado de esto, un elemento de seguridad perdió la vida en el lugar y otro resultó lesionado, por lo que fue trasladado al hospital para su atención médica, donde finalmente falleció debido a las lesiones que presentaba.

Martínez Enríquez y su familia no se encontraban en su domicilio.

Los gobiernos estatal y municipal condenaron los ataques y se solidarizaron con las familias de las víctimas, mientras que aseguraron que realizarán las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

Por su parte, el edil señaló que este ataque representa una agresión en contra de la comunidad de Tepehuacán y rechazó que haya conflictos que hayan originado este ataque.