Seguridad

Atacan Casa de Alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo; Mueren Dos Policías

Integrantes del gabinete estatal y el edil informaron que alrededor de cuatro personas ingresaron al domicilio con lujo de violencia para asaltar su vivienda.

Francisco Martínez EnríquezPresidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Francisco Martínez Enríquez. Foto: Ayuntamiento de Tepehuacán de Guerrero
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