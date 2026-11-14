La Secretaría de Marina Realiza Detenciones y Aseguramiento de Vehículos en Sinaloa

En tres hechos diferentes, elementos de la Secretaría de Marina realizaron la detención de presuntos delincuentes, aseguraron armamento y sustancias ilícitas en distintos municipios de Sinaloa.

El primer evento se llevó a cabo en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, donde personal naval brindó seguridad perimetral durante acciones de búsqueda y localización de vehículos con reporte de robo en el municipio de El Dorado. Como resultado, se logró el aseguramiento de siete unidades, poncha llantas, cinco cargadores, nueve cartuchos y equipo táctico.

En otra acción, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia sobre la calle Roxana, en la cabecera municipal de El Rosario, personal naval visualizó a tres masculinos a bordo de una motocicleta portando armamento, por lo que se realizó su detención y el aseguramiento de un arma de fuego, 395 cartuchos útiles, 99 dosis de sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y 25 dosis de hierba seca con las características de la marihuana.

Posteriormente, durante recorridos de prevención del delito, en el marco de “Operación Sable”, cuando se atendió un reporte del C4i que alertaba sobre la agresión a una vivienda a las afueras de la sindicatura de Cacalotán, municipio de El Rosario. Al arribar al sitio e inspeccionar el domicilio se localizaron dos artefactos explosivos, mismos que fueron asegurados y neutralizados en el lugar por personal naval especializado para evitar riesgos a la población.