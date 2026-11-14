Seguridad

La Secretaría de Marina Realiza Detenciones y Aseguramiento de Vehículos en Sinaloa

En tres hechos diferentes se logró la captura de presuntos delincuentes

La Secretaría de Marina Realiza Detenciones y Aseguramiento de Vehículos en SinaloaLa Secretaría de Marina Realiza Detenciones y Aseguramiento de Vehículos en Sinaloa. Foto: Semar

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