Ataque Armado Deja Una Mujer sin Vida y Una Embarazada Grave en Tijuana, BC

Una mujer de 50 años perdió la vida y una adolescente de 17 años, con nueve meses de embarazo, resultó gravemente herida tras un ataque armado registrado en la colonia Francisco Villa, en Tijuana.



De acuerdo con el reporte, los hechos se reportaron este sábado alrededor de las 6:35 de la mañana a través de la línea de emergencias, alertando sobre detonaciones y personas heridas en la vía pública.

Al llegar a la calle Calixto Contreras, elementos de seguridad localizaron a la mujer, quien presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.



En el mismo sitio fue auxiliada una joven de 17 años, quien también resultó lesionada durante la agresión armada. La joven, quien señaló que estaba a pocos días de dar a luz, fue trasladada a un hospital en condición grave. Ambas mujeres presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego.

La escena fue acordonada por las corporaciones preventivas para preservar los indicios balísticos, quedando a cargo de los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Información Perla Velázquez

JMR