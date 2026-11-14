Seguridad

Ataque Armado Deja Una Mujer sin Vida y Una Embarazada Grave en Tijuana, BC

El reporte se atendió sobre la calle Calixto Contreras en la colonia Francisco Villa

Investigan ataque armado en la colonia Francisco VillaInvestigan ataque armado en la colonia Francisco Villa | Foto: N+

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