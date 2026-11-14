Investiga FGR a Cinco Personas tras Asegurar Arma y Cartuchos en Feria Ganadera de Querétaro

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras el aseguramiento de un arma de fuego, dos cargadores y 34 cartuchos en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, elementos de la Policía Estatal intervinieron luego de que las cinco personas abordaran una camioneta en cuyo interior fue localizada un arma de fuego. Tras la revisión, las autoridades aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

Las personas identificadas como Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N” quedaron a disposición de la autoridad federal, que inició una carpeta de investigación por la posible portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

La Fiscalía Federal en Querétaro realiza las diligencias correspondientes para verificar si existe un permiso para la portación del arma asegurada y determinar la situación jurídica de las cinco personas.

La FGR recordó que los señalados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.