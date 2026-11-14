Seguridad

Investiga FGR a Cinco Personas tras Asegurar Arma y Cartuchos en Feria Ganadera de Querétaro

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

Investiga FGR a Cinco Personas tras Asegurar Arma y Cartuchos en Feria Ganadera de QuerétaroLos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades. Foto: N+

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La FGR investiga cómo un arma llegó a una camioneta en la Feria Ganadera de Querétaro. Cinco detenidos podrían enfrentar cargos por portación ilegal.

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