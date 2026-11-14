Seguridad

Incendio Consume Tres Viviendas en el Ejido Lázaro Cárdenas en Tijuana, BC

Entre los incidentes relevantes destacan un siniestro y el rescate de un hombre en la canalización

Tres casas de madera registran daños totales por incendioTres casas de madera registran daños totales por incendio | Foto: Bomberos Tijuana

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