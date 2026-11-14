Incendio Consume Tres Viviendas en el Ejido Lázaro Cárdenas en Tijuana, BC

La Dirección de Bomberos de Tijuana atendió 60 servicios de emergencia durante las últimas 24 horas, de los cuales dos fueron considerados relevantes.

Uno de los incidentes ocurrió durante la mañana del pasado viernes, cuando se registró un incendio en una casa-habitación del ejido Lázaro Cárdenas. El fuego alcanzó tres viviendas construidas de madera, las cuales presentaron daños totales tras el siniestro. No se reportaron personas lesionadas.

En otro servicio, registrado en Infonavit La Mesa, elementos de Bomberos realizaron el rescate de un hombre que se encontraba al interior de la canalización del río Tijuana. La persona presentó lesiones leves y posteriormente se retiró por sus propios medios.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar a los números de emergencia cualquier situación de riesgo para facilitar la atención oportuna de los cuerpos de seguridad.

JMR