Accidentes

Choca Camioneta con Unidad de Transporte Público en Carretera de Puebla

Cuerpos de emergencias atendieron a 12 personas que estuvieron involucradas en el accidente ocurrido a la altura de la capital poblana

Accidente Choque Camioneta Unidad Transporte Público Carretera Puebla AcatzingoEl accidente ocurrió a la altura de la capital poblana. Foto: X @PCGobPue

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Choca camioneta con transporte público en Puebla. Emergencias atendieron a 12 personas sin lesiones. La circulación ya fue reabierta. Descubre cómo se resolvió el incidente.

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