Choca Camioneta con Unidad de Transporte Público en Carretera de Puebla

Se reportó un accidente vial ocurrido entre un automóvil particular y una unidad de transporte público sobre la carretera Puebla-Acatzingo a la altura de la capital poblana.

El aparatoso accidente se reportó aproximadamente a las 10:00 horas de este sábado 14 de noviembre de 2026, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencias en el sitio.

A la zona de Chapultepec, al norte de la ciudad llegaron elementos de Protección Civil Estatal, quienes atendieron a 12 personas que estuvieron involucradas, mismas que no resultaron lesionadas.

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También llegaron cuerpos de emergencias municipales para realizar las diligencias correspondientes, y tras revisar la situación informaron que no se reportaron mayores afectaciones.

Adicionalmente, se inspeccionaron y retiraron las unidades, descartando derrames de combustible, por lo que la circulación vehicular en dicho tramo carretero fue reabierta.

Con información de N+

GMAZ