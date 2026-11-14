Sociedad

Vecinos de Otay Protestan Contra Construcción del Viaducto Elevado en Tijuana

Denuncian posibles afectaciones ambientales, contaminación auditiva, problemas de inseguridad

Vecinos de Otay Protestan Contra Construcción del Viaducto Elevado en TijuanaVecinos de Otay Protestan Contra Construcción del Viaducto Elevado en Tijuana | Foto: N+

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