Vecinos de Otay Protestan Contra Construcción del Viaducto Elevado en Tijuana

Residentes de distintos fraccionamientos de Otay se manifestaron para exigir la cancelación del proyecto de construcción del Viaducto Elevado, conocido como Sube T.

La mañana de este sábado, los inconformes se presentaron sobre Bulevar Lazaro Cardenas, señalando que la obra podría generar un incremento en la inseguridad, además de contaminación ambiental, visual y auditiva en las zonas habitacionales cercanas.

También denunciaron que, desde el inicio de los trabajos de maquinaria, la reducción de carriles ha provocado múltiples accidentes automovilísticos, situación que aseguran afecta la movilidad de quienes transitan diariamente por el área.

Los vecinos indicaron que, hasta el momento, no han conseguido establecer un diálogo efectivo con las autoridades estatales para exponer sus preocupaciones y buscar una respuesta a sus demandas.

Información Perla Velázquez

JMR