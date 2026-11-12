Trabajadores de CECyTE BC Exigen Pago de Aumento Salarial y Retroactivo en Tijuana

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE BC) se manifestaron en el plantel Pacífico, en Tijuana, para exigir el pago del incremento salarial autorizado a principios de 2026 y el retroactivo correspondiente, además de denunciar presuntas irregularidades en los procesos de homologación y renivelación del personal docente.

Guadalupe Fierro Verdugo, delegado sindical del plantel Pacífico, señaló que el aumento salarial permanece pendiente desde febrero de 2026, pese a que ya fue autorizado.

“La verdad, el primer lugar es que estamos exigiendo es el pago inmediato del incremento salarial, el retroactivo que se nos tiene detenido y que por derecho se corresponde desde febrero del 2026. Sin embargo, este no es el único problema que nos atañe, también lo que es el proceso de homologación y renivelación, donde es un problema grave”, expresó.

El programa de homologación y renivelación busca mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, de acuerdo con su antigüedad y los criterios establecidos. Sin embargo, representantes sindicales denunciaron que desde 2024 se modificó la lista original de beneficiarios, dejando fuera a 127 trabajadores.

Víctor Joel Cortés Félix, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Educativo (SITSE), aseguró que los nombres de los empleados fueron sustituidos por otros incluidos en una lista establecida por la Federación.

Indicó que, desde entonces, han solicitado que se respete el listado autorizado por la comisión correspondiente y que los beneficios se otorguen a quienes originalmente fueron considerados.

El representante sindical agregó que una situación similar se presentó durante el proceso de 2026, en el que, según sus señalamientos, 107 trabajadores fueron excluidos.

Ante las inconformidades, la Dirección General de CECyTE BC se comprometió a revisar el caso y presentar el expediente ante las autoridades correspondientes para buscar una solución.

Sin embargo, los trabajadores advirtieron que mantendrán la protesta y la suspensión de clases en el plantel Pacífico por tiempo indefinido, hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas.

Información Carolina Vázquez

APG