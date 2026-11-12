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Trabajadores de CECyTE BC Exigen Pago de Aumento Salarial y Retroactivo en Tijuana

Docentes también denuncian presuntas irregularidades en la homologación y renivelación, así como exclusiones de trabajadores en las listas de beneficiarios

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