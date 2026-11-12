Dan 90 Años de Prisión a Taxista por Abusar de Tres Pasajeras en Monterrey, NL

Un hombre fue condenado a 90 años y tres meses de prisión por abusar sexualmente de varias mujeres al interior de un auto tipo taxi. Los hechos ocurrieron durante el año 2022 en diversos puntos del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fueron autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes informaron sobre esta sentencia impuesta por un juez de control, quien determinó que el sujeto era culpable por los delitos de violación, equiparable a violación y robo ejecutado con violencia.

La detención del sujeto, identificado como Jorge ’N’, de 36 años de edad, ocurrió en el mes de noviembre de 2022. Desde ese entonces, el sujeto permanecía internado en una prisión a la espera de su sentencia. Jorge ’N’ también deberá pagar por la reparación del daño a la víctimas, así como una multa por los delitos cometidos.

Los hechos por los cuales Jorge ’N’ fue sentenciado ocurrieron durante los meses de febrero y octubre del 2022. En ese tiempo, el hombre conducía un automóvil tipo taxi con el que aprovechaba de ese oficio para captar a las víctimas. Una vez dentro de la unidad, el sujeto las trasladaba a diversas ubicaciones para cometer los delitos.

En total fueron tres mujeres quienes fueron atacadas por el sujeto sentenciado. Jorge ’N’ amenazaba y amagaba a las víctimas con un arma de fuego para posteriormente despojarlas de sus pertenencias e imponerles actos sexuales. Los hechos provocaron problemas psicológicos y físicos a las mujeres, por lo que deberán recibir terapia por terapeutas.

DAGM