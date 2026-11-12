Seguridad

Dan 90 Años de Prisión a Taxista por Abusar de Tres Pasajeras en Monterrey, NL

El hombre, identificado como Jorge 'N', amagaba a las víctimas con un arma de fuego para cometer diversos delitos

Hombre sentenciadoEl sujeto permanecerá encarcelado durante 90 años y tres meses. Foto: FGJNL

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